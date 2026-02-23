Hattest du bei Olympia alles im Blick? Dann ist dieses Quiz für dich ein Leichtes Sie prägten die Olympischen Spiele aus unterschiedlichen Gründen: Sturla Laegreid, Marianne Fatton und Wladislaw Heraskewytsch. Bild: imago / keystone / watson

Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina wurden 116 Medaillensätze vergeben. Die Athletinnen und Athleten unterhielten uns aber auch mit den Nebenschauplätzen. Zeig uns im Quiz, dass du in den letzten zwei Wochen den Überblick bewahrt hast.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Quiz»

Gestern Sonntag gingen nach gut zwei Wochen die Olympischen Winterspiele von Mailand-Cortina zu Ende. Die Schweiz brillierte mit 23 Medaillen und Platz 8 im Medaillenspiegel. Doch nicht nur die sportlichen Höchstleistungen bleiben uns in Erinnerung: In Norditalien gab es auch Skandale, unterhaltsame Nebenschauplätze und ein politisches Drama. Hast du das alles noch präsent? Beweise es uns im Quiz!

12 Fragen Was ist dir von den Olympischen Spielen geblieben? Die Olympischen Spiele haben viele tolle Geschichten und auch einige Skandale geliefert. Kannst du dich noch an alles erinnern?

Und? Zufrieden mit deinem Ergebnis?

Wenn nicht, kannst du dein Wissen hier nochmal auffrischen. Dann wirst du zu einem richtigen Olympia-Experten oder einer richtigen Olympia-Expertin!

Oder du klickst dich nochmal durch die besten Bilder der Winterspiele: