wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Quiz
Sport

Olympia 2026: Das Quiz über die Stars, Dramen und Medaillengewinner

Badge Quiz

Hattest du bei Olympia alles im Blick? Dann ist dieses Quiz für dich ein Leichtes

Sie prägten die Olympischen Spiele aus unterschiedlichen Gründen: Sturla Laegreid, Marianne Fatton und Wladislaw Heraskewytsch.Bild: imago / keystone / watson
Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina wurden 116 Medaillensätze vergeben. Die Athletinnen und Athleten unterhielten uns aber auch mit den Nebenschauplätzen. Zeig uns im Quiz, dass du in den letzten zwei Wochen den Überblick bewahrt hast.
23.02.2026, 14:4823.02.2026, 14:48
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Gestern Sonntag gingen nach gut zwei Wochen die Olympischen Winterspiele von Mailand-Cortina zu Ende. Die Schweiz brillierte mit 23 Medaillen und Platz 8 im Medaillenspiegel. Doch nicht nur die sportlichen Höchstleistungen bleiben uns in Erinnerung: In Norditalien gab es auch Skandale, unterhaltsame Nebenschauplätze und ein politisches Drama. Hast du das alles noch präsent? Beweise es uns im Quiz!

12 Fragen
Cover Image

Was ist dir von den Olympischen Spielen geblieben?

Die Olympischen Spiele haben viele tolle Geschichten und auch einige Skandale geliefert. Kannst du dich noch an alles erinnern?

Und? Zufrieden mit deinem Ergebnis?

Wenn nicht, kannst du dein Wissen hier nochmal auffrischen. Dann wirst du zu einem richtigen Olympia-Experten oder einer richtigen Olympia-Expertin!

Diese 10 Olympia-Stars haben uns begeistert und bewegt
Schweizer Medaillenregen: So erfolgreich waren die Spiele im Vergleich
Das waren die kuriosesten und lustigsten Olympia-Momente

Oder du klickst dich nochmal durch die besten Bilder der Winterspiele:

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mehr zu Olympia 2026: