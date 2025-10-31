2015 siegte Mayweather klar gegen Pacquiao, nun könnte es zum Rematch kommen. Bild: AP/AP

«Fast einig»: Mayweather und Pacquiao wollen wieder gegeneinander in den Ring steigen

Es wurde als «Kampf des Jahrhunderts», als die «Schlacht der Giganten» angepriesen. 2015 kämpften Floyd Mayweather und Manny Pacquiao um die Vorherrschaft im Boxen im Weltergewicht. Trotz viel Getöse enttäuschte der Kampf die meisten Fans und Beobachter, Mayweather gewann damals klar nach Punkten.

Nun, über 10 Jahre später, könnte es erneut zum Kampf Mayweather gegen Pacquiao kommen. Mittlerweile sind beide weit über 40 (Mayweather ist 48 Jahre alt, Pacquiao 46), doch sie scheinen noch nicht genug zu haben.

Man ist sich «fast einig»

Denn wie Pacquiao gegenüber dem Youtube-Channel «Seconds Out» verrät, sind die beiden in Verhandlungen über einen neuen Kampf, man sei sich «fast» einig, sagt der Philippiner.

Pacquiao im Interview mit dem Youtube-Channel «Seconds Out». Video: YouTube/Seconds Out

Noch ist die Sache aber nicht in trockenen Tücher, «meine Leute sind mit seinen Leuten in Kontakt», so Pacquiao. Ein potenzielles Rematch würde wohl in Las Vegas stattfinden, aber letzte Details müssten noch geklärt werden.

Pacquiao hat zuletzt im Juli dieses Jahr gekämpft, damals gab es ein Unentschieden gegen Mario Barrios. Mayweather, der in 50 Profikämpfen ungeschlagen blieb, hingegen kämpfte seit seinem Rücktritt 2017 nicht mehr professionell, bestritt aber einige Schaukämpfe, zuletzt gegen John Gotti III im Jahr 2024.

Erst kürzlich wurde zudem bekannt, dass Mayweather für einen Showkampf auch gegen Mike Tyson in den Ring steigen will. Pacquiao sagt im Interview, dass dies allerdings keine Auswirkungen auf die Verhandlungen habe. (ome)