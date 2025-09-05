anhaltender Regen14°
DE | FR
burger
Sport
Kampfsport

Boxen: Mike Tyson kehrt gegen Floyd Mayweather Jr. in den Ring zurück

Mike Tyson, left, fights Jake Paul during their heavyweight boxing match, Friday, Nov. 15, 2024, in Arlington, Texas. (AP Photo/Julio Cortez) Newsmaker Names
Mike Tyson im vergangenen November gegen den Influencer Jake Paul.Bild: keystone

«Wird sehr schädlich für seine Gesundheit» – Tyson boxt gegen Mayweather

Der ehemalige Box-Weltmeister Mike Tyson kehrt erneut in den Ring zurück: Dieses Mal für einen Showkampf gegen Floyd Mayweather Jr.
05.09.2025, 08:5505.09.2025, 08:55
Mehr «Sport»

Mayweather blieb in seiner aktiven Karriere ungeschlagen und machte – ähnlich wie sein älterer Kollege – mit spektakulären K.O.-Siegen von sich reden. Wann und wo der 59-jährige Tyson gegen seinen elf Jahre jüngeren Kontrahenten antreten wird, ging aus der Mitteilung des Veranstalters CSI Sports nicht hervor.

Tyson stand zuletzt in einem Showkampf gegen den Influencer Jake Paul im Ring, der erst kurz zuvor mit dem Boxen begonnen hatte. Danach wurde der frühere Schwergewichtschampion für seine Vorstellung gegen den 31 Jahre jüngeren Gegner mit Kritik und Spott überschüttet.

«Als mich CSI wegen eines Kampfes gegen Floyd Mayweather angesprochen hat, dachte ich: Niemals wird das passieren», wurde Tyson in der CSI-Mitteilung zitiert. «Aber: Floyd hat Ja gesagt.» Und Iron-Mike weiss auch schon, wer gewinnen wird: «Es wird sehr schädlich für seine Gesundheit werden, aber er will es unbedingt. Also machen wir es auch, es ist unterschrieben und beschlossen.»

Grossmäulig kommt selbstverständlich auch sein Gegner daher. «Ich mache das jetzt seit 30 Jahren und bislang hat es keinen Kämpfer gegeben, der mir gefährlich werden konnte», sagte Mayweather. «Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig, dann wird es legendär. Ich bin der Beste im Boxgeschäft und dieser Showkampf wird ein Leckerbissen für die Fans.»

Mayweather holte fünf Weltmeistertitel in verschiedenen Gewichtsklassen, war aber nie schwerer als im Junior-Mittelgewicht unterwegs, dessen Grenze bei 154 Pfund (ca. 70 kg) liegt. Seinen letzten offiziellen Kampf bestritt er 2017 gegen den weltbekannten Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor. (ram/sda/dpa)

Mike Tyson vs. Jake Paul: Netflix bricht zusammen, Tyson zeigt seinen Po
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der legendäre Kampf zwischen Tyson und Holyfield
1 / 12
Der legendäre Kampf zwischen Tyson und Holyfield
Am 28. Juni 1997 duellierten sich Mike Tyson und Evander Holyfield im MGM Grand in Las Vegas. Es sollte einer der legendärsten Kämpfe der Boxgeschichte werden.
quelle: ap / jack dempsey
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mike Tyson trifft Hasbulla – und eine legendäre Szene wiederholt sich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
Falsches Spiel mit Donalds Tod
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
5
Es ist Zeit – für die lustigsten Fails der Woche
Meistkommentiert
1
Wälti verlässt Arsenal und unterschreibt bei Juve +++ Puertas wechselt zu Werder Bremen
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
Martin Pfister hält an den Drohnen aus Israel fest – obwohl sie nicht immer fliegen können
4
Kloten verlängert mit Cheftrainer Marjamäki +++ Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne
5
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
Meistgeteilt
1
Israel kontrolliert 40 Prozent von Stadt Gaza +++ EU-Kommissarin spricht von Völkermord
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Die besten Erlebnisse für Geniesser in Graubünden
5
Fast blind zum Aufstieg – Hockeytrainer Tomlinson enthüllt sein Geheimnis
Nati-Star Breel Embolo in zweiter Instanz wegen Drohung verurteilt
Nationalspieler Breel Embolo ist am Mittwoch wegen mehrfacher Drohung bei einem Streit im Ausgang vor sieben Jahren zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Das Basler Appellationsgericht ist somit nicht auf die Berufung des Fussballers eingetreten.
Es hält an einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu 3000 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren fest, die das Strafgericht in erster Instanz verhängt hatte. Die Summe war anhand Embolos Einkommen beim AS Monaco berechnet worden.
Zur Story