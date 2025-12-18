Jake Paul fordert den früheren Weltmeister Anthony Joshua heraus. Bild: www.imago-images.de

Jake Paul gegen Anthony Joshua – was du zum Kampf wissen willst und was die Experten sagen

Youtube-Star gegen Ex-Weltmeister: Der Kampf zwischen Jake Paul und Anthony Joshua scheint eigentlich eine klare Sache zu sein. Doch es gibt Zweifel. Was du zum Box-Event wissen willst.

Wann findet der Kampf statt?

An diesem Freitag treffen Jake Paul und Anthony Joshua in Miami aufeinander. Die Hauptkämpfe beginnen Schweizer Zeit in der Nacht auf Samstag um 2 Uhr. Unter anderem boxen die früheren Mixed-Martial-Arts-Stars Anderson Silva und Tyron Woodley gegeneinander. Ausserdem verteidigt Alycia Baumgardner ihre vier WM-Titel gegen Leila Beaudoin. Etwa um 4.30 Uhr werden Paul und Joshua im Ring erwartet, ihr Kampf dauert dann maximal acht Runden à drei Minuten.

Wie kann ich das schauen?

Netflix überträgt den Kampf zwischen Paul und Joshua sowie auch die anderen Duelle, die im Stadion der Miami Heat, des NBA-Teams, ausgetragen werden. Dafür benötigst du ein Abo des Streamingdiensts, musst aber nicht zusätzlich für den Event bezahlen.

Wer ist Anthony Joshua?

Der 36-jährige Brite ist einer der besten Schwergewichts-Boxer der letzten gut zehn Jahre. Sein Stern ging mit Olympia-Gold in London 2012 auf, ein Jahr später debütierte Anthony Joshua im Profisport. Im April 2016 wurde der 1,98-m-Mann erstmals Weltmeister (IBF), ein Jahr später bezwang er Wladimir Klitschko in dessen letztem Kampf und sicherte sich so auch die vakanten WM-Titel der Verbände IBO und WBA. 2018 sicherte er sich auch noch den WBO-Titel, wodurch er zum unumstrittenen Schwergewichts-Weltmeister wurde.

Diese Titel hielt er gut zwei Jahre, bevor er sie völlig überraschend an Andy Ruiz verlor. Im Rückkampf gewann Joshua sie zurück, was ihm gegen den Ukrainer Oleksandr Ussyk nicht mehr gelang. Mit den beiden Niederlagen gegen Ussyk begann der Niedergang des einstigen Wunderkinds. Nach Siegen gegen deutlich weniger bekannte Gegner bekam Joshua im September 2024 noch einmal einen Weltmeisterkampf, verlor aber gegen IBF-Titelträger Daniel Dubois.

Anthony Joshua vereinigte von März 2018 bis Juni 2019 und von Dezember 2019 bis September 2021 alle Weltmeistertitel im Schwergewicht auf sich. Bild: AP/PA

Dadurch fiel er auf der Liste der potenziellen Herausforderer für einen WM-Titel nach hinten. Im nächsten Jahr ist ein Kampf gegen den schon mehrfach zurückgetretenen Tyson Fury geplant. Joshuas Profibilanz kommt trotz seiner Schwächephase immer noch beeindruckend daher: 28 Siegen (davon 25 durch K.o.) stehen 4 Niederlagen gegenüber.

Wer ist Jake Paul?

Der 27-jährige US-Amerikaner wurde durch seinen gemeinsamen YouTube-Kanal mit Bruder Logan berühmt – unter anderem durch zahlreiche Kontroversen. Im Jahr 2018 trat er im Rahmen eines Schaukampfs erstmals in den Ring, zwei Jahre später folgte sein Profidebüt. Bisher kämpfte Paul sehr erfolgreich gegen ehemalige Sportler oder MMA-Kämpfer wie Anderson Silva oder Tyron Woodley, die am Freitag ebenfalls im Ring stehen werden.

Ende des letzten Jahres kämpfte Paul bei einem viel beachteten Event gegen Boxlegende Mike Tyson. Paul gewann einstimmig nach Punkten, wobei der Kampf im Nachgang stark kritisiert wurde. Der zu dem Zeitpunkt 58-jährige Tyson wehrte sich kaum und griff Paul nach dem Start nicht mehr wirklich an. Viele vermuteten ein abgekartetes Spiel.

Die Highlights des Kampfs gegen Mike Tyson. Video: YouTube/ESPN

Paul gewann sieben seiner bisher acht Profikämpfe im Boxen. Die einzige Niederlage kassierte er gegen Tommy Fury, den bisher einzigen aktiven professionellen Boxer unter seinen Gegnern. Mit Joshua wartet nun ein deutlich grösseres Kaliber. Paul ist 13 Zentimeter kleiner als der Brite und verfügt über eine um 15 Zentimeter kürzere Reichweite. Joshua sagte jedoch zu, sein Gewicht auf rund 111 Kilogramm zu reduzieren – womit er immer noch deutlich über Paul liegen dürfte.

Um wie viel Geld geht es?

Offiziell bekannt ist das nicht, es kursieren verschiedene Zahlen. Klar ist: Es ist eine Menge. Joshuas Promoter Eddie Hearn erklärte bei TMZ, dass es für den Briten beinahe einen neuen persönlichen Rekordzahltag geben werde. Für seinen zweiten Kampf gegen Oleksandr Ussyk kassierte er angeblich rund 75 Millionen Dollar (knapp 60 Mio. Franken). Dies werde er jetzt nicht übertreffen, sagte Joshua.

Damit widerspricht er einerseits Medienberichten, die von einer Kampfbörse von rund 184 Millionen Dollar (ca. 146 Mio. Franken) schreiben. Und andererseits auch Jake Paul, der auf Twitter gar mit einer Gesamtprämie von 267 Millionen Dollar (gut 212 Mio. Franken) prahlte. Für den Kampf gegen Tyson kassierte Paul im letzten Jahr angeblich 40 Millionen Dollar (knapp 32 Mio. Franken).

Ist das nicht alles nur Show?

Das ist unklar. Der Kampf gilt zumindest als offizieller Profikampf und fliesst auch in die Statistiken der beiden Boxer ein. Dies war bei Paul vs. Tyson aber auch der Fall – und trotzdem würden im Nachhinein die meisten von einer Show sprechen. Joshua-Promoter Hearn schreibt bei BBC jedoch klar: «Wir haben eine klare Strategie im Kopf: Jake so schnell wie möglich auszuknocken.»

Dass der Kampf geskriptet sei, streitet er vehement ab. «Erstens würde das FBI gegen uns ermitteln, wenn es so wäre, weil es illegal ist. Und glaubt ihr wirklich, dass ich es ‹AJ› erlauben würde, ein Skript mit Jake abzumachen, in dem wir möglicherweise verlieren oder er schlecht aussieht? Niemals», so Hearn. Er und Joshua wollen es auf keinen Fall zulassen, dass Paul im Anschluss behaupten könne, dass er besser sei als «AJ».

Eddie Hearn betreut Anthony Joshua bereits seit Jahren. Bild: www.imago-images.de

Joshua habe ausserdem schon bewiesen, dass er auch solche vermeintlichen «Show-Kämpfe» ernst nehme. So schlug er den MMA-Star Francis Ngannou im März 2024 in der 2. Runde K.o. «Ich erwarte, dass mein Kämpfer innerhalb von zwei Runden durch einen vernichtenden Knockout gewinnt», so Hearn. Gleichzeitig schrieb der Promoter aber auch: «Es ist verrückt, dass der Kampf passiert, ich glaube, dass die Kritiker recht haben. Aber wir konnten das Angebot nicht ablehnen. ‹AJ› bekommt eine Menge Aufmerksamkeit in den USA und einen seiner höchsten Zahltage.»

Was glauben die Experten?

«Das wird wieder nur Show», sagt der frühere Schweizer Profiboxer Arnold Gjergjaj im Gespräch mit watson. Für den 41-Jährigen ist klar, dass der Qualitätsunterschied zwischen Joshua und Paul schlicht zu gross ist. «Wenn es wirklich ernst ist, dann wird es für Jake Paul lebensgefährlich», glaubt der einstige Schwergewichts-Weltmeister des Verbands WBF.

Arnold Gjergjaj war selbst Profiboxer. Bild: keystone

Gjergjaj lobt Paul zwar dafür, sich im Boxen etwas aufgebaut zu haben, doch sagt er auch: «Eine richtige Boxkarriere aufzubauen, braucht Zeit. Das geht gar nicht so schnell wie bei Paul.» Schon vor seiner Profikarriere musste er zahlreiche Kämpfe absolvieren, um überhaupt reif für diese zu sein. Den 28-jährigen Youtube-Star, der zum Boxer wurde, sieht er deshalb nicht als gutes Vorbild für Nachwuchsboxerinnen und -boxer.

Zur Person Arnold Gjergjaj ist ein ehemaliger Schweizer Profi-Boxer, der 1984 im heutigen Kosovo geboren wurde und als 14-Jähriger in die Schweiz kam. Von 41 Profikämpfen gewann er 38 (30 durch K.o.). Im September 2023 krönte er sich zum WBF-Weltmeister, einen Kampf um den Europameistertitel der EBU musste er ein Jahr später verletzt absagen. Im Februar 2025 beendete er seine Karriere.



Seither arbeitet der 41-Jährige als Trainer. Gemeinsam mit einem Geschäftspartner startete Gjergjaj das Projekt «Integration und Coaching», das den Sport mit Werten ausserhalb des Rings verbinden und sowohl Jugendliche als auch Erwachsene in schwierigen Lebensphasen begleiten soll.

Oleksandr Ussyk, der unumstrittene Schwergewichtsweltmeister, hat ebenfalls eine klare Meinung zu dem Kampf: «Wenn Anthony Joshua will, tötet er diesen Kerl.» Joshua sei «ein Olympiasieger, ein Rolls Royce», Paul nur «ein Youtuber und Showman, ein Fiat».

Oleksandr Ussyk schlug Anthony Joshua zweimal. Bild: www.imago-images.de

Was sagen Paul und Joshua?

Wie gewöhnlich vor Boxkämpfen halten sich die beiden Kontrahenten mit grossspurigen Ankündigungen nicht zurück. «Es könnte eine Runde dauern. Es könnte zwei Runden dauern, aber er wird die letzte Runde nicht erleben», zeigt sich Joshua sicher und legt dann noch nach: «Ich werde ihm das Gesicht zerschlagen, seinen Körper zerbrechen und ihn niedertrampeln.»

Jake Paul erwartet hingegen, dass er eine der grössten Überraschungen der Sportgeschichte schaffen wird. «Einer von uns wird schlafen gehen», so der 28-Jährige, der keine Angst vor dem ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister hat: «Ich bin bereit, zu sterben.»