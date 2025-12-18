So gut (oder auch nicht) haben wir die National League getippt – eine Zwischenbilanz
Vor der Saison tippten watson-Eismeister Klaus Zaugg und ich gemeinsam mit Thomas Roost und Matthias Röthlisberger vom «Roost/Röthlisberger – Hockey-Talk» die Tabelle der National League. Kurz vor Weihnachten ist es Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Welche Teams haben uns positiv und negativ überrascht? Wir analysieren die drei Mannschaften, deren aktuelle Rangierung am stärksten von der gemeinsamen Konsens-Tabelle abweichen.
Hinweis: Die Podcast-Episode, auf der diese Story basiert, wurde vor den Spielen am Mittwochabend aufgenommen. Entsprechend kann es mittlerweile Veränderungen in der Tabelle gegeben haben.
EV Zug
In unserer Saisonvorschau tippte Adrian Bürgler Zug als Meister, Klaus Zaugg sah den Klub als Dark Horse. In der gemeinsamen Tipp-Tabelle waren die Zuger auf Rang 1 geführt. In der Realität landet der EVZ kurz vor Weihnachten nur auf Rang 8.
Das sagen die Statistiken
Das grosse Problem der Zuger ist das Toreschiessen. Nur die Kellerteams Ambri, Bern, Kloten und Ajoie haben noch weniger Tore geschossen als der EVZ. Und die Mannschaft schafft es auch nicht wirklich, für Torgefahr zu sorgen. Bei 5-gegen-5 kreieren nur Kloten und Ajoie noch weniger Torgefahr, im Powerplay zeigt sich das gleiche Bild.
Natürlich spielen Verletzungen dabei eine Rolle. Lino Martschini verpasst den ganzen Rest der Saison, andere Stars wie Dominik Kubalik, Tomas Tatar oder Daniel Vozenilek haben allesamt schon verletzungsbedingt Spiele verpasst. Trotzdem müsste eine Mannschaft von Zugs Kaliber eigentlich in der Lage sein, mehr Torgefahr zu kreieren.
Das sagen die Experten
SCRJ Lakers
Zwischenzeitlich waren die Rapperswil-Jona Lakers gar auf dem zweiten Platz, mittlerweile sind sie auf Rang 6 abgestürzt. In der Podcast-Tipprunde hatte die St.Galler niemand höher als auf Rang 10 getippt.
Das sagen die Statistiken
Mitte Oktober haben wir den Höhenflug der Lakers analysiert. Damals waren starke Goalies, eine herausragende Effizienz und gute Special Teams die treibenden Kräfte für das Hoch. Mittlerweile sind Melvin Nyffeler und Ivars Punnenovs wieder auf dem Boden der Realität gelandet. Beide haben immer noch ab und an Spiele, in denen sie den Sieg für Rapperswil stehlen.
Die Goals Saved Above Expected sind allerdings mittlerweile im Schnitt deutlich tiefer als noch im Oktober. Damit der Schnitt so stark sinken konnte, mussten die beiden Goalies also phasenweise unterdurchschnittliche Leistungen zeigen. Auch die Effizienz hat nachgelassen: Die Lakers schiessen nur noch 2,56 Tore pro 60 Minuten 5-gegen-5-Hockey im Vergleich zu 2,96 Toren zum Saisonstart. Mehr Tore kassieren und selbst weniger Treffer erzielen ist im Sport selten ein gutes Rezept.
Das sagen die Experten
SC Bern
Obwohl Klaus Zaugg und Matthias Röthlisberger den SCB vor dem Start als grösste Enttäuschung der Saison ausmachten, haben wohl auch sie nicht mit dem Ausmass der Krise gerechnet. Statt auf Platz 6 wie in der Konsens-Tabelle sind die Mutzen kurz vor Weihnachten nur auf Rang 12 zu finden. Phasenweise gab es kurze Aufwärtstrends, die aber immer wieder von Tiefs abgelöst wurden.
Das sagen die Statistiken
Die Probleme beim SC Bern haben wir bei watson schon mehrfach analysiert. Sie sind mehr als offensichtlich: Der SCB schiesst einfach zu wenige Tore. Nur Ajoie und Kloten sind in dieser Kategorie noch erfolgloser.
Es ist nicht so, dass sich Bern gar keine Chancen herausspielt. Aber die wenigen Chancen können die Spieler dann zu selten in Tore umwandeln. Zu viele Leistungsträger befinden sich ausser Form oder genügen den Ansprüchen generell nicht.
Das sagen die Experten
Alle Tipps in der Übersicht
Hier findest du alle unsere Tipps vor dem Saisonstart im Vergleich zur tatsächlichen National-League-Tabelle.
Die 13. Folge der zweiten Staffel «Roost Röthlisberger – Hockey Talk» mit unserem Zwischenfazit zu allen 14 National-League-Klubs gibt es hier und überall, wo es Podcasts gibt.