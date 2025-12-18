Nebel
Abfahrt live im SRF: Odermatt peilt in Gröden den nächsten Sieg an

18.12.2025, 08:1818.12.2025, 08:43

Start um 11.45 Uhr

  • Mit der zweiten Abfahrt dieses Olympia-Winters beginnen die Stresstage für Marco Odermatt und die übrigen Allrounder im alpinen Ski-Weltcup. In Gröden stehen heute und am Samstag Abfahrten auf dem Programm, dazwischen wird am Freitag ein Super-G gefahren. Am Sonntag und Montag folgen in Alta Badia zwei Riesenslaloms.
  • Odermatt, der Sieger der bisher einzigen Weltcup-Abfahrt dieser Saison in Beaver Creek, plant alle vier Rennen an den vier Tagen zu bestreiten. Im einzigen Training auf der Piste Saslong fuhr der vierfache Gesamtweltcupsieger die Bestzeit.

Die Startliste
1 Mattia Casse ITA
2 Niels Hintermann SUI
3 Daniel Hemetsberger AUT
4 Bryce Bennett USA
5 Aleksander Aamodt Kilde NOR
6 Franjo von Allmen SUI
7 Vincent Kriechmayr AUT
8 Ryan Cochran-Siegle USA
9 Alexis Monney SUI
10 Miha Hrobat SLO
11 Stefan Rogentin SUI
12 Justin Murisier SUI
13 Dominik Paris ITA
14 Marco Odermatt SUI
15 James Crawford CAN
16 Florian Schieder ITA
17 Nils Allègre FRA
18 Cameron Alexander CAN
19 Adrian Smiseth Sejersted NOR
20 Stefan Babinsky AUT

Die weiteren Schweizer:
26 Marco Kohler
29 Lars Rösti
33 Livio Hiltbrand
43 Alessio Miggiano

Hintermann besiegte den Krebs und sagt: «Gibt bei mir keine kitschige Story zu erzählen»

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
