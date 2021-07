Sport

Leichtathletik

Wilson mit Doping erwischt – der Sprinter wird von Olympia ausgeschlossen



Bild: keystone

Wilson wegen Dopings von Olympia ausgeschlossen – Rindfleisch soll Schuld sein

Alex Wilson kann nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Die Ad-hoc-Division des Internationalen Sportgerichtshof (CAS) belegt den 30-jährigen Basler wegen eines positiven Dopingbefunds mit einer provisorischen Sperre.

Diese steht nicht im Zusammenhang mit dem gestrichenen Europarekord von Atlanta. Der Schweizer Rekordhalter über 100 Meter und 200 Meter wurde am 15. März 2021 durch Antidoping Schweiz ausserhalb eines Wettkampfes positiv getestet.

Bei ihm wurde eine geringe Menge Epitrenbolon (ein Metabolit von Trenbolon) gefunden. Bei Trenbolon handelt es sich um eine sogenannt nicht-spezifische Substanz, die unabhängig von der nachgewiesenen Menge verboten ist und eine Sperre nach sich zieht. Wilson war damals am Vortag zur Geburt seines dritten Kindes von einem Trainingslager in den USA in die Schweiz zurückgekehrt.

Wie aber die Rekord-Rennen und -Zeiten von Atlanta ist auch der neue «Fall Alex Wilson» konfus. Offenbar schon am 28. April legte Anti-Doping Schweiz dem Sprinter eine provisorische Sperre auf. Anfang Juli hob Swiss Olympic diese Sperre auf. Gegen die Aufhebung der Sperre legte die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) Berufung ein. Diese wurde nun vom CAS gutgeheissen, wodurch die provisorische Sperre wieder in Kraft tritt.

Kontaminiertes Rindfleisch als Grund?

Wilson selbst führt den positiven Dopingbefund auf eine grosse Menge Rindfleisch zurück, die er sowohl 72 Stunden als auch 48 Stunden vor der Urinprobe in einem Restaurant in Las Vegas konsumiert hatte. Für den Sprinter muss das Trenbolon durch den Verzehr des kontaminierten Fleisches in seinen Körper gelangt sein. Trenbolon ist ein Mittel, das in den USA verbreitet in der Rindermast eingesetzt wird.

«Für mich ist das die einzig schlüssige Erklärung für den positiven Befund, zumal nur Kleinstmengen von Trenbolon nachgewiesen wurden,» so Wilson, für den sein Fall starke Parallelen zu dem des amerikanischen Weitspringers Jarrion Lawson aufweist. Dieser wurde im Sommer 2018 positiv auf Trenbolon getestet, nachdem er ebenfalls wenige Stunden vor der Probe kontaminiertes Rindfleisch zu sich genommen hatte und schlussendlich nach 19 Monaten Kampf vom CAS freigesprochen wurde.

Swiss Olympis schrieb in einer Medienmitteilung: «Wegen eines Verfahrens aufgrund eines möglichen Verstosses gegen die Anti-Doping-Richtlinien hat die ad-hoc-Kammer des internationalen Sportgerichtshof (TAS) den Schweizer Leichtathleten Alex Wilson provisorisch gesperrt. Somit stösst der Sprinter nicht zum Swiss Olympic Team Tokyo 2020 und wird nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen.» (pre/zap/sda)

