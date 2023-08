Der Sieg ging an den Titelverteidiger Grand Holloway aus den USA . Er holte den dritten Titel in Serie in 12,96 Sekunden. (rbu/sda)

In 13,28 Sekunden konnte er sein Potenzial wie schon in den Halbfinals nicht abrufen.

Jason Joseph zeigt in seinem ersten WM-Final eine mässige Leistung. Der Schweizer belegt in Budapest Platz 7 über 110 m Hürden.

Djokovic überholt Nadal – Federer ist aber noch nicht in Reichweite

Novak Djokovic besiegte am Sonntag im Finale des Masters 1000 in Cincinnati Carlos Alcaraz und verbesserte seine persönliche Statistik weiter. In einem Bereich ist ihm Roger Federer jedoch noch immer voraus.

Novak Djokovic gewann am Sonntag gegen Carlos Alcaraz in drei Sätzen (5:7, 7:6, 7:6) in einem der «härtesten Spiele» seines Lebens und holte sich damit seinen 39. Sieg an einem ATP-Masters-1000-Turnier. Der Serbe überholt somit Rafael Nadal und Ivan Lendl bei der Anzahl der Siege auf der ATP-Tour. In dieser Statistik liegt der Belgrader, der bereits 1069 Erfolge feiern konnte, jedoch noch weit hinter zwei anderen Giganten seines Sports.