Kambundji läuft in Lausanne auf Diamond-League-Podest +++ Knapp verpasster Weltrekord

In Lausanne geht das Diamond-League-Meeting mit viel Schweizer Beteiligung über die Bühne. Alle wichtigen Entwicklungen des Abends findest du hier.

Kambundji erstmals auf 100-m-Podest in der Diamond League

Mujinga Kambundji schafft an der Athletissima in Lausanne erstmals im Rahmen der Diamond League einen Podestplatz über 100 m. In 11,06 Sekunden wird die Olympia-Sechste Dritte.

Der 32-jährigen Bernerin gelang somit beim Sieg von Dina Asher-Smith (10,88) ein wertvolleres Resultat als ihrer Schwester Ditaji Kambundji. Dieser fehlt immer noch die Spritzigkeit, die sie an der EM in Rom in 12,40 Sekunden über 100 m Hürden zu Silber getragen hat. Sie musste auf der Pontaise mit 12,75 Sekunden vorliebnehmen.

800-m-Weltrekord ganz knapp verpasst

Emmanuel Wanyonyi verpasst zum Auftakt der Athletissima in Lausanne den Weltrekord über 800 m nur knapp. Der Olympiasieger aus Kenia durchmass die beiden Bahnrunden in 1:41,11 Minuten. Somit fehlten zum Weltrekord von David Rudisha (1:40,91) nur zwei Zehntel.

Wanyonyi ist nun zeitgleich mit Wilson Kipketer die Nummer 2 der ewigen Bestenliste. Der für Dänemark startende Afrikaner Kipketer hatte zu Zeiten von André Bucher den Weltrekord auf 1:41,11 Minuten gesenkt. (abu/sda)