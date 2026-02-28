bedeckt
Bundesliga: Bayern gewinnt den Klassiker gegen den BVB

BVB vergibt Führung: Kimmich schiesst Bayern im Bundesliga-Klassiker zum Sieg

28.02.2026, 17:4328.02.2026, 21:13

Borussia Dortmund – Bayern München 2:3

Der FC Bayern behält im Spitzenkampf auswärts gegen Borussia Dortmund trotz Halbzeit-Rückstand das bessere Ende für sich und zieht dank des 3:2-Sieges auf elf Punkte weg. Der 35. Meistertitel scheint den Münchnern kaum mehr zu nehmen.

Dortmund präsentierte sich drei Tage nach dem enttäuschenden Champions-League-Aus gegen Atalanta Bergamo auf Augenhöhe mit dem Erzrivalen. Dank des Kopfballtreffers von Nico Schlotterbeck (26.) führten die Gastgeber nach 45 Minuten mit 1:0 und schienen auf Kurs, gegen Bayern den ersten Heimerfolg seit November 2018 feiern zu können und die Meisterschaft nochmals spannend zu machen.

epa12784733 Players of Munich react after the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and FC Bayern Munich in Dortmund, Germany, 28 February 2026.
Bayern nähert sich dem nächsten Meistertitel.Bild: keystone

In der zweiten Halbzeit jedoch drehten die Bayern die Partie dank zwei Toren ihres Topskorers Harry Kane (54. und 70.). Es waren die Saisontore 29 und 30 des Briten. In der wilden Schlussphase gelang zunächst Daniel Svensson (83.) der 2:2-Ausgleich, vier Minuten später sorgte Joshua Kimmich mit einem Volley-Traumtor für den Sieg der Bayern.

Mit dem 3:2 machte der Rekordchampion aus München ein grosser Schritt Richtung 35. Meisterschaft. Elf Punkte Vorsprung bei zehn noch ausstehenden Runden kommt einer Vorentscheidung gleich, zumal die Bayern bisher erst eine Niederlage in dieser Bundesligasaison kassiert haben.

epa12784674 Joshua Kimmich of Munich (C) celebrates with teammates after scoring the 3-2 lead during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and FC Bayern Munich in Dortmund, Germany.
Joshua Kimmich jubelt nach seinem Treffer.Bild: keystone

Neben der schmerzhaften Niederlage beklagte Dortmund auch den Ausfall von Captain Emre Can, der vor der Pause anscheinend ernsthaft verletzt ausgewechselt werden musste. Für das Team von Trainer Niko Kovac war es zudem die erste Heimniederlage überhaupt in dieser Saison.

Borussia Dortmund - Bayern München 2:3 (1:0).
81'365 Zuschauer.
Tore: 26. Schlotterbeck 1:0. 54. Kane 1:1. 70. Kane (Penalty) 1:2. 83. Svensson 2:2. 87. Kimmich 2:3.
Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Bayer Leverkusen – Mainz 1:1

Mainz sammelt einen weiteren Punkt im Abstiegskampf der Bundesliga. Die Mannschaft von Urs Fischer kommt in Leverkusen zu einem 1:1.

GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. FSV Mainz 05 / 28.02.2026, BayArena, Leverkusen, GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. FSV Mainz 05, im Bild: Ibrahim Maza Leverkusen 30, im Zweikampf gegen Phillip T
Mainz reist mit einem Punkt nach Hause.Bild: www.imago-images.de

Sheraldo Becker brachte die Mainzer in der 67. Minute in Front und schien wieder einmal zu beweisen, was Teams des Schweizer Trainers Urs Fischer ausmacht. Eine unglaubliche Effizienz. Doch die Leverkusener sicherten sich dank Verteidiger Jarell Quansah mit einem späten Tor immerhin einen Punkt.

Bayer Leverkusen - Mainz 05 1:1 (0:0).
Tore: 67. Becker 0:1. 88. Quansah 1:1.
Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz). Mainz 05 mit Widmer (bis 81.).

Werder Bremen – Heidenheim 2:0

Auch die restlichen Partien vor dem Klassiker zwischen Dortmund und Bayern München standen im Zeichen des Abstiegskampfs. Werder Bremen gewann das Kellerduell gegen Schlusslicht Heidenheim hochverdient mit 2:0. Zuletzt konnte sich Werder am 7. November 2025 über einen «Dreier» freuen.

Tor zum 1:0 Jovan Milosevic SV Werder Bremen, 19, jubelt/Jubel Jens Stage SV Werder Bremen, 06, Marco Gruell SV Werder Bremen, 17, Yukinari Sugawara SV Werder Bremen, 03, GER, SV Werder Bremen vs 1. F
Die Spieler von Werder Bremen jubeln nach dem ersten Treffer der Partie.Bild: www.imago-images.de

Werder Bremen - Heidenheim 2:0 (0:0).
Tore: 57. Milosevic 1:0. 97. Behrens (Eigentor) 2:0.
Bemerkungen: Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz). Heidenheim mit Stergiou (ab 46.).

Borussia Mönchengladbach – Union Berlin 1:0

Beim Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin konnte sich das Heimteam knapp durchsetzen. In der 94. Minute verwandelte Kevin Diks einen Elfmeter und liess das ganze Stadion aufatmen. Zuvor blieben die Fohlen acht Partien hintereinander ohne Sieg.

28.02.2026, xjhx, Fussball 1.Bundesliga, Borussia Moenchengladbach - 1.FC Union Berlin v.l. Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach, Frederik Roennow 1. FC Union Berlin
Gladbach gewinnt gegen Union Berlin.Bild: www.imago-images.de

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 1:0 (0:0).
Tor: 94. Diks (Penalty) 1:0.
Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

Hoffenheim – St.Pauli 0:1

Nach dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim steht St.Pauli nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Das einzige Tor der Partie erzielte Mathias Pereira Lage in der ersten Halbzeit.

28.02.2026, xtvx, Fussball 1.Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim - FC St.Pauli v.l. Goal scored, Tor zum 0:1 Mathias Pereira Lage FC St. Pauli Vladimir Coufal TSG 1899 Hoffenheim Torjubel, Goal celebration
St.Pauli überrascht bei Hoffenheim.Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim - St. Pauli 0:1 (0:1).
Tor: 45. Mathias Pereira Lage 0:1. (riz/sda)

Die Tabelle

    Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
    Video: watson
