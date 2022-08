Das «Ende einer Dynastie» – das Dream Team holt in Athen überraschend nur Olympia-Bronze

27. August 2004: Manu Ginobili und Argentinien schocken die Basketball-Welt. Argentinien schaltet beim olympischen Basketballturnier im Halbfinal das US-Dream Team aus. Zum ersten Mal holt ein amerikanisches Profibasketballteam bei Olympia kein Gold.

Olympia 2004 in Athen – seit dem Triumph des Dream Teams um Michael Jordan, Magic Johnson und Larry Bird im Jahr 1992 konnte keine andere Nation ausser den USA bei den Olympischen Spielen mehr Basketball-Gold gewinnen. Dass sich das in diesem Sommer ändern könnte, deutete sich schon in der Vorrunde des Turniers an.