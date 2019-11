Champions League: Atalanta Bergamo gegen Manchester City im Liveticker

Grosseinsatz am Flughafen Amsterdam – es war falscher Alarm

Nach einem Zwischenfall in einem Flugzeug am Amsterdamer Flughafen Schiphol sind Passagiere und Besatzung nach Angaben der Polizei in Sicherheit. Das teilte die Behörde am Mittwochabend via Twitter mit. Auch der Flughafen twitterte das.

Zuvor hatte es geheissen, die niederländische Grenzpolizei untersuche eine «verdächtige Situation» in einem Flugzeug.

Nach einem Bericht des niederländischen Fernsehsenders NOS war ein Teilbereich des Flughafens geräumt worden. Autos mit abgedunkelten Scheiben …