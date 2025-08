Granit Xhaka absolvierte am Samstag sein erstes Spiel für Sunderland. Bild: www.imago-images.de

Bereits mit der Kapitänsbinde: Xhaka verliert das erste Testspiel mit Sunderland

Vier Tage nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zu Sunderland hat Granit Xhaka am Samstag sein erstes Testspiel für sein neues Team bestritten. Gegen Real Betis gab es zwar eine knappe Niederlage, aber der Schweizer trug bereits die Kapitänsbinde.

Am Mittwoch verkündete Sunderland die Verpflichtung von Granit Xhaka und vier Tage später stand der 32-Jährige zum ersten Mal für sein neues Team auf dem Platz. Der Schweizer Rekordnationalspieler stand im Testspiel gegen Real Betis gleich als Kapitän auf dem Platz.

Gegen die Spanier verloren die Black Cats mit 0:1. Aitor Rubial erzielte in der 74. Minute das einzige Tor des Spiels. Auch bei Betis kam mit Ricardo Rodriguez ein Schweizer Nationalspieler zum Einsatz. Der Aussenverteidiger wurde in der 62. Minute eingewechselt.

Auch Ricardo Rodriguez stand im Testspiel auf dem Platz. Bild: www.imago-images.de

Trotz der Niederlage war Sunderland-Trainer Régis Le Bris zufrieden mit dem Testspiel. «In der ersten Halbzeit war das Spiel okay, wie wir den Ball kontrolliert, Chancen kreiert und aggressiv verteidigt haben. In der zweiten Halbzeit war der Rhythmus dann etwas langsamer. Wir brauchen Zeit und gemeinsame Erfahrungen», sagte der Franzose nach der Partie.

Noch geht es fast zwei Wochen, bis für den Premier-League-Aufsteiger und Neuverpflichtung Xhaka das erste Pflichtspiel ansteht. Dann empfängt Sunderland im heimischen Stadium of Light West Ham. Bis dahin stehen noch zwei Testspiele an. Zum einen gegen Bundesligist Augsburg und zum anderen zu Hause gegen Rayo Vallecano.

In knapp zwei Wochen gilt es für Xhaka und Sunderland ernst. Bild: www.imago-images.de

Sunderland stieg in der vergangenen Saison nach acht Jahren wieder in die höchste englische Liga auf. Für den Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft zahlten die Black Cats 20 Millionen Euro inklusive Boni an Bayer Leverkusen. (riz)