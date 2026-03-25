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Ski live: Der Riesenslalom der Frauen und der Kampf um die grosse Kugel

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Aicher braucht im Riesenslalom ein Wunder: Ansonsten gewinnt Shiffrin die grosse Kugel

25.03.2026, 08:30
  • Um 9.30 Uhr startet mit dem Riesenslalom das letzte Saisonrennen der Frauen. Die Österreicherin Julia Scheib hat sich bereits im vorletzten Rennen des Winters die kleine Kristallkugel gesichert.
  • Noch offen ist, wer den Sieg im Gesamtweltcup holt. Mikaela Shiffrin hat bei 85 Punkten Vorsprung auf Emma Aicher alle Trümpfe in der Hand, um zum sechsten Mal die grosse Kristallkugel zu gewinnen.
  • Die 22-Jährige Aicher müsste den Riesenslalom gewinnen und Shiffrin dürfte nicht in die Top 15 fahren. Dann würde die grosse Kugel zum ersten Mal seit 15 Jahren nach Deutschland gehen. Im Winter 2010/11 sicherte sich Maria Höfl-Riesch den Gesamtweltcup. (riz/sda)

Die Startliste:

1. Alice Robinson (NZL)
2. Thea Louise Stjernesund (NOR)
3. Sara Hector (SWE)
4. Camille Rast (SUI)
5. Julia Scheibt (AUT)
6. Paula Moltzan (USA)
7. Mikaela Shiffrin (USA)
8. Zrinka Ljutic (CRO)
9. Lara Colturi (ALB)
10 Lara Della Mea (ITA)
11. Britt Richardson (CAN)
12. Sofia Goggia (ITA)
13. Nina O'Brien (USA)
14. Lena Dürr (GER)
15. Valerie Grenier (CAN)
16. Emma Aicher (GER)
17. Wendy Holdener (SUI)
18. Stephanie Brunner (AUT)
19. Asja Zenere (ITA)
20. Mina Fürst Holtmann (NOR)
21. AJ Hurt (USA)
22. Nina Astner (AUT)
23. Vanessa Kasper (SUI)
24. Estelle Alphand (SWE)
25. Laura Pirovano (ITA)
26. Anna Trocker (ITA)
27. Kira Weidle-Winkelmann (GER)

Alle Weltcupstände:

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