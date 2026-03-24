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SVP startet Ja-Kampagne für Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz»

SVP startet Ja-Kampagne für Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz»

24.03.2026, 10:5924.03.2026, 10:59

Dichtestress, überlastete Infrastrukturen, steigende Mieten, zerstörte Natur: Mit diesen Argumenten wirbt die SVP für ihre Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz». Am Dienstag hat sie in Bern ihre Kampagne für die Abstimmung am 14. Juni präsentiert.

Plakate der SVP zur keine 10 Millionen Schweiz, Nachhaltigkeitsinitiative, stehen im Medienzentrum am Dienstag, 24. Maerz 2026, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
SVP startet am Dienstag die Ja-Kampagne für ihre Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz».Bild: keystone

Statt eine ungebremste Zuwanderung brauche es eine nachhaltige Entwicklung der Bevölkerung, heisst es auf der Kampagnenwebseite für die Initiative. Wegen der unkontrollierten Einwanderung wachse die Schweiz viel zu schnell. Nicht zum ersten Mal will die SVP mit einer Initiative die Zuwanderung begrenzen.

Ihr neuestes Begehren verlangt, dass die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner bis 2050 die 10 Millionen nicht übersteigen darf. Leben vor 2050 mehr als 9,5 Millionen Menschen in der Schweiz, müssen Bundesrat und Parlament Massnahmen treffen, namentlich im Asylbereich und beim Familiennachzug.

Zudem müssten internationale Abkommen, die ein Bevölkerungswachstum zur Folge haben, neu ausgehandelt werden. Letztes Mittel wäre die Kündigung des Freizügigkeitsabkommens mit der EU. (hkl/sda)

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