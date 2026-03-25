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Shiffrin fällt etwas zurück – dennoch bleibt die Tür für Aicher nur knapp offen
Die Startliste:
10 Lara Della Mea (ITA)
11. Britt Richardson (CAN)
12. Sofia Goggia (ITA)
13. Nina O'Brien (USA)
14. Lena Dürr (GER)
15. Valerie Grenier (CAN)
16. Emma Aicher (GER)
17. Wendy Holdener (SUI)
18. Stephanie Brunner (AUT)
19. Asja Zenere (ITA)
20. Mina Fürst Holtmann (NOR)
21. AJ Hurt (USA)
22. Nina Astner (AUT)
23. Vanessa Kasper (SUI)
24. Estelle Alphand (SWE)
25. Laura Pirovano (ITA)
26. Anna Trocker (ITA)
27. Kira Weidle-Winkelmann (GER)
- Um 9.30 Uhr startet mit dem Riesenslalom das letzte Saisonrennen der Frauen. Die Österreicherin Julia Scheib hat sich bereits im vorletzten Rennen des Winters die kleine Kristallkugel gesichert.
- Noch offen ist, wer den Sieg im Gesamtweltcup holt. Mikaela Shiffrin hat bei 85 Punkten Vorsprung auf Emma Aicher alle Trümpfe in der Hand, um zum sechsten Mal die grosse Kristallkugel zu gewinnen.
- Die 22-Jährige Aicher müsste den Riesenslalom gewinnen und Shiffrin dürfte nicht in die Top 15 fahren. Dann würde die grosse Kugel zum ersten Mal seit 15 Jahren nach Deutschland gehen. Im Winter 2010/11 sicherte sich Maria Höfl-Riesch den Gesamtweltcup. (riz/sda)