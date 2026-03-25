Loic Meillard setzte im ersten Durchgang ein grosses Ausrufezeichen. Bild: keystone

Meillard führt nach dem ersten Lauf deutlich – der Kugelkampf bleibt spannend

Loïc Meillard führt beim Saisonfinale in Hafjell nach dem ersten Lauf des Slaloms deutlich. Im Kampf um die kleine Kugel ist vor dem letzten Lauf des Winters alles offen.

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Meillard zeigte mit Startnummer 2 eine herausragende Leistung und nahm dem vor ihm gestarteten Henrik Kristoffersen 0,67 Sekunden ab. Die Konstellation an der Spitze hielt bis zum Ende des ersten Laufs bestand. Der Norweger Timon Haugan auf Zwischenposition 3 (+0,79 Sekunden) war der einzige neben seinem Landsmann Kristoffersen, der weniger als eine Sekunde auf den Führenden einbüsste.

Der erste Lauf von Loic Meillard. Video: SRF

Auf den Positionen 4 bis 6 reihten sich innerhalb von 62 Hundertsteln jene Fahrer ein, die noch um die kleine Kristallkugel kämpfen. Atle Lie McGrath ist bei Halbzeit zwar der am schlechtesten Klassierte aus dem Trio, hat aber nach wie vor die besten Karten auf den Gesamtsieg. Der Norweger hat gegenüber seinem für Brasilien startenden Jugendfreund Lucas Pinheiro Braathen (5.) einen Vorsprung von 41 Punkten. Clément Noël (4.) müsste 77 Punkte aufholen. Kristoffersen hat bei 99 Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen auf die Kugel.

Tanguy Nef ist als zweitbester des Schweizer Quartetts mit etwas mehr als zwei Sekunden Rückstand im 9. Rang klassiert. Daniel Yule nimmt den um 13.30 Uhr startenden zweiten Lauf mit grossem Rückstand und entsprechend früh in Angriff. Junioren-Weltmeister Giuliano Fux fädelte bei seiner Feuertaufe im Weltcup ein. (riz/sda)