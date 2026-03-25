Emma Aicher bringt im Kampf um den Gesamtweltcup tatsächlich die Spannung zurück. Bild: keystone

Aicher macht das Duell mit Shiffrin nochmal spannend, Rast und Kasper im 1. Lauf in Top 10

Valérie Grenier führt beim letzten Weltcup-Riesenslalom des Winters in Hafjell nach dem ersten Lauf vor Sara Hector und Emma Aicher. Letztere hält damit den Druck auf Mikaela Shiffrin im Gesamtweltcup aufrecht.

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Aicher hat 85 Punkte Rückstand auf die Amerikanerin. Die 22-Jährige müsste das Rennen gewinnen und Shiffrin gleichzeitig einen «Nuller» einfahren, damit das Pendel im Kampf um die grosse Kugel doch noch in Richtung der Deutschen ausschlägt. Aicher liegt bei Halbzeit 26 Hundertstel hinter der Führenden Kanadierin Grenier, die ihrerseits zwei Hundertstel Reserve auf Hector herausfuhr. Shiffrin belegt mit 1,55 Sekunden Rückstand lediglich den 17. Platz. Punkte gibt es beim Saisonfinale nur für die Top 15.

Der 1. Lauf von Emma Aicher. Video: SRF

Die junge Deutsche lässt sich davon nicht beeindrucken. «Ich kann halt einfach Skifahren gehen, ich kann nur gewinnen», sagt Aicher mit Blick auf den 2. Lauf. Sie sei sowieso zufrieden mit ihrer Saison, ihr Plan für die letzte Fahrt des Weltcupwinters lautet jetzt: «Einfach Vollgas geben und Skifahren, ich habe nichts zu verlieren.»

Camille Rast als beste des Schweizer Trios büsste 0,77 Sekunden auf die Führende ein und liegt im 7. Rang rund eine halbe Sekunde hinter dem Podest. Vanessa Kasper hat auf Zwischenposition 9 ihr erstes Top-10-Resultat der Karriere im Visier. Wendy Holdener verlor nach einem Fehler viel Zeit und ist am Ende des Zwischenklassements.

Der zweite Lauf startet um 12.30 Uhr. (nih/sda)