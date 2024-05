Europa League live: Bayer Leverkusen – Atalanta Bergamo in Ticker und TV

Liveticker

Holt Xhakas Leverkusen Titel Nummer 2? Im Final der Europa League geht es gegen Atalanta

Nach dem souveränen Triumph in der Bundesliga – in der Leverkusen als erstes Team der Geschichte in allen 34 Spielen ohne Niederlage geblieben ist – wollen Granit Xhaka und Co. nun den nächsten Titel. In der Europa League geht es für die Leverkusener gegen Atalanta Bergamo, die sich ebenfalls in guter Form befinden. Von den letzten zehn Spielen gingen lediglich das Viertelfinal-Rückspiel im Europacup gegen Liverpool sowie der Cupfinal gegen Juventus verloren.

Dennoch gilt Leverkusen als Favorit. Das Team von Xabi Alonso ist gespickt mit hervorragenden Spielern wie Xhaka, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong oder Alejandro Grimaldo und wird vom spanischen Trainer von Spiel zu Spiel grandios eingestellt. Der Gewinn des heutigen Finals wäre gleichbedeutend mit dem zweiten europäischen Titel für den lange als «Vizekusen» verschrienen Klub nach dem Gewinn des UEFA-Cups 1988. Am Samstag könnte dann im DFB-Pokal-Final gegen Zweitligist Kaiserslautern das Triple perfekt gemacht werden.

Granit Xhaka würde sich wohl erst dann zufriedengeben, wenn auch die Partien 52 und 53 in dieser Saison siegreich gestaltet würden. Vor dem Final in der Europa League sagte der 31-jährige Mittelfeldspieler: «Wir haben etwas geschafft, das zuvor noch keinem gelungen ist. Leverkusen ist erstmals in seiner 120-jährigen Geschichte Meister, aber das ist nicht genug.» Das ganze Team wolle mehr: «Wir haben noch zwei Finalspiele und die sind da, um sie zu gewinnen. Dafür werden wir alles tun.»

Mit Bergamo wartet jedoch kein einfacher Gegner. Das weiss auch Xabi Alonso, der sagt: «Für mich sind sie einer der härtesten Gegner in Europa. Es wird ein intensives Spiel. Atalanta hat eine klare Spielidee, einen Trainer, der schon lange da ist, und Spieler, die sich gut kennen.» Mit Gian Piero Gasperini steht bei den Italienern ein 66-Jähriger an der Seitenlinie, der das Team bereits seit 2016 trainiert und für die erfolgreichste Ära in der Vereinsgeschichte gesorgt hat. Zu einem Titel reichte es bisher jedoch nicht – auch wegen fünf verlorener Cupfinals. Nun soll endlich einmal ein Endspiel gewonnen werden.

Wer die Europa-League-Trophäe am Ende in die Höhe reckt, verfolgst du hier ab 21 Uhr im Liveticker und im Stream von 3+.