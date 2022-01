Ski live: Mit dem Super-G beginnt das Renn-Wochenende am Lauberhorn

Liveticker

Mit dem Super-G beginnt das lange Renn-Wochenende am Lauberhorn

Start um 12.30 Uhr

Die Startnummern der Schweizer:

3 Beat Feuz

7 Marco Odermatt

18 Stefan Rogentin

20 Loic Meillard

25 Justin Murisier

28 Urs Kryenbühl

37 Niels Hintermann

42 Thomas Tumler

49 Gilles Roulin



Nach der Corona-bedingten Absage im letzten Jahr finden 2022 gleich vier Rennen in Wengen statt. Das lange Wochenende beginnt heute mit einem Super-G.

Am Fusse von Eiger, Mönch und Jungfrau fand bisher erst einmal ein Weltcup-Super-G statt: Vor 28 Jahren schaffte es beim Sieg des Luxemburgers Marc Girardelli kein Schweizer aufs Podest. Das soll diesmal anders sein. Die besten Chancen werden dem Gesamtweltcup-Leader Marco Odermatt eingeräumt.

In diesem Winter on fire: Marco Odermatt. Bild: keystone

Wie schon in der Vorwoche in Adelboden sind auch in Wengen Zuschauer zugelassen. Am Freitag und Samstag sind Abfahrten vorgesehen, den Abschluss am Sonntag bildet der Slalom. (ram/sda)