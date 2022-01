Rast schrammt knapp am Podest vorbei – Holdener und Gisin scheiden bei Shiffrin-Sieg aus

Auf der Planai, auf der im Männer-Weltcup einer der ganz grossen Slalom-Höhepunkte der Saison stattfindet, waren die Frauen zum ersten Mal rennmässig unterwegs. In Schladming findet das Ersatzrennen für Flachau statt. Die Verlegung war wegen der hohen Corona-Fallzahlen in der Salzburger Region nötig geworden. (ram/sda)

Shiffrin feierte ihren zweiten Saisonsieg im Slalom. Mit dem insgesamt 47. Triumph im Stangenwald ist sie die erste Alpine überhaupt mit so vielen Siegen in einer Disziplin. Ingemar Stenmark hatte es im Riesenslalom auf 46 erste Plätze gebracht. Petra Vlhova reichte der 2. Platz, um sich vorzeitig den Sieg in der Slalom-Wertung zu sichern.

Mit ihrem bisher besten Ergebnis im Weltcup sprang Rast für Wendy Holdener und Michelle Gisin in die Bresche. Die nach dem ersten Lauf an dritter Stelle liegende Schwyzerin schied im zweiten, die Obwaldnerin im ersten Durchgang nach einem Einfädler aus. «Es ging alles sehr schnell», meinte Holdener.

Geisterspiele in der Bundesliga, Zuschauerlimiten in Italien, Vierschanzentournee ohne Fans – doch in Adelboden bejubeln 12'000 Menschen dicht an dicht Spitzenleistungen helvetischer Ski-Asse. Erneut avanciert die Schweiz zum Coronasonderfall – die Verantwortlichen müssen sich erklären.

Manuel Feller aus Österreich, Rang zwei beim Riesenslalom in Adelboden vom Samstag, sagte es mit Humor: «Die Schweizer gehen da ein bisschen einen anderen Weg. Die versuchen, an einem Wochenende gleich alle zu durchseuchen.» Unter dem Twitter-Hashtag #DummWieDieSchweiz finden es die Kommentatoren weniger lustig, dass zu Zeiten von Omikron mehr als 12'000 Fans die Fahrer lautstark anfeuerten und den Sieg des Schweizers Marco Odermatt feierten, viele ohne Maske. «Einen Moment, aber wir sind nicht im Jahr 2019», wunderte der Korrespondent der italienischen Tageszeitung «La Repubblica» – und berichtete, vielen Skifahrern habe die Szenerie Angst bereitet. Angst, positive Tests könnten den Abflug zu den Olympischen Spielen in China vereiteln.