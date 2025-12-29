meist klar-2°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Spengler Cup live: HC Davos gegen IFK Helsinki in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Macht der HCD den Schweizer Halbfinal perfekt? Dafür muss er Helsinki schlagen

29.12.2025, 19:00

Nach dem Ende der Vorrunde geht es am Spengler Cup in Davos in die entscheidende Phase. Im Viertelfinal trifft am Montag der gastgebende HCD auf IFK Helsinki. Die Finnen haben als einziges Team beide Vorrundenspiele verloren. Der Sieger trifft am Dienstag auf Titelverteidiger Fribourg-Gottéron.

Bereits am Nachmittag setzte sich Sparta Prag 5:1 gegen Team Canada durch und trifft im Halbfinal nun auf die US Collegiate Selects.

Die Partie zwischen dem HC Davos und IFK Helsinki siehst du hier ab 20.15 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih/sda)

Am Ende wird es für Team Canada zum Debakel – Sparta Prag steht im Halbfinal
Eismeister Zaugg
Ideen-Labor Spengler Cup – Gold für die Besten ist besser als Käse
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Spengler-Cup-Sieger im neuen Jahrtausend
1 / 25
Die Spengler-Cup-Sieger im neuen Jahrtausend
2024: Fribourg-Gottéron gewinnt den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Die Schweizer schlagen im Final die Straubing Tigers mit 7:2.
quelle: keystone / melanie duchene
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hacking Age – Wie wir länger, gesünder und erfüllter leben können
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Am Ende wird es für Team Canada zum Debakel – Sparta Prag steht im Halbfinal
Erstmals wieder seit 2022 scheidet das Team Canada als erstes Team aus dem Spengler Cup in Davos aus. Die Kanadier unterliegen Sparta Prag mit 1:5.
Vor drei Jahren unterlagen die Kanadier im ersten K.o.-Spiel des vierten Turniertags dem schwedischen Vertreter Örebro mit 1:3. Drei Jahre später wies wieder fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor den Weg in die Niederlage.
Zur Story