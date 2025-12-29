Liveticker

Macht der HCD den Schweizer Halbfinal perfekt? Dafür muss er Helsinki schlagen

Nach dem Ende der Vorrunde geht es am Spengler Cup in Davos in die entscheidende Phase. Im Viertelfinal trifft am Montag der gastgebende HCD auf IFK Helsinki. Die Finnen haben als einziges Team beide Vorrundenspiele verloren. Der Sieger trifft am Dienstag auf Titelverteidiger Fribourg-Gottéron.

Bereits am Nachmittag setzte sich Sparta Prag 5:1 gegen Team Canada durch und trifft im Halbfinal nun auf die US Collegiate Selects.

Die Partie zwischen dem HC Davos und IFK Helsinki siehst du hier ab 20.15 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih/sda)