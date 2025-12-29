meist klar-2°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Spengler Cup: Sparta Prag schlägt Team Canada und steht im Halbfinal

epa12617016 Praha&#039;s Filip Chlapik celebrates after scoring the 1-2 goal during the Spengler Cup ice hockey match between Sparta Prague and Team Canada, in Davos, Switzerland, 29 December 2025. EP ...
Filip Chlapik jubelt über sein Tor zum 2:1, auf das Team Canada keine Antwort mehr hatte.Bild: keystone

Am Ende wird es für Team Canada zum Debakel – Sparta Prag steht im Halbfinal

Erstmals wieder seit 2022 scheidet das Team Canada als erstes Team aus dem Spengler Cup in Davos aus. Die Kanadier unterliegen Sparta Prag mit 1:5.
29.12.2025, 14:1029.12.2025, 17:54

Vor drei Jahren unterlagen die Kanadier im ersten K.o.-Spiel des vierten Turniertags dem schwedischen Vertreter Örebro mit 1:3. Drei Jahre später wies wieder fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor den Weg in die Niederlage.

Das Team Canada erspielte sich die grössere Anzahl und auch die bedeutend besseren Torchancen. Der einzige Schuss, den Spartas Goalie Jakub Kovar (ex-ZSC) aber passieren lassen musste, wurde von Tschechiens Weltmeister Jakub Krejcik unhaltbar ins eigene Netz abgefälscht.

Der erste Treffer von Sparta Prag.Video: SRF

95 Sekunden nach diesem 1:1-Ausgleich brachte Filip Chlapik Sparta Prag gleich wieder in Führung. Danach brachen die Kanadier resigniert ein. Der Lette Martins Dzierkals erzielte zwei Tore. Zweimal traf Sparta Prag ins leere Tor.

Sparta Prag verlor bei seiner letzten Teilnahme in Davos 2022 den Final mit 2:3 nach Verlängerung gegen Ambri-Piotta. In den Halbfinals trifft Sparta am Dienstagnachmittag auf die US Collegiate Selects.

Filip Chlapik lenkt das Spiel für Sparta Prag in die richtige Bahn.Video: SRF

Sparta Prag - Team Canada 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
6762 Zuschauer (ausverkauft). SR Gerber/Tscherrig (SUI), Obwegeser/Dapuzzo (SUI).
Tore: 47. Dzierkals (Irving, Hrabik) 1:0. 54. Peca 1:1 (Eigentor Krejicik). 55. Chlapik (Vesalainen) 2:1. 59. (58:18) Dzierkals (Raska) 3:1 (ins leere Tor). 60. (59:12) Vesalainen 4:1 (ins leere Tor). 60. (59:58) Nemecek (Sirota) 5:1.
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Sparta Prag, 1mal 2 Minuten gegen Team Canada.
Bemerkungen: Sparta Prag mit Kovar, Team Canada mit Hughes im Tor. (nih/sda)

Eismeister Zaugg
Das sind die auffälligsten Spieler der Liga – Rang 50 bis 41
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Der HCD schlägt Team Canada – verpasst den Gruppensieg aber wegen eines Tors
Gastgeber Davos feiert am Spengler Cup gegen das Team Canada einen 4:1-Prestigesieg. Dennoch reicht es nicht zum Gruppensieg.
Dank einer starken Schlussphase setzt sich der HC Davos 4:1 gegen Team Canada durch. Lange waren die beiden Teams im Klassiker des Spengler Cups gleichauf. Filip Zadina brachte die Gastgeber erst 3,7 Sekunden vor Schluss des 1. Drittels in Führung, im Mitteldrittel dauerte es keine zwei Minuten, bis dem Kanadier Nikolas Brouillard der Ausgleich gelang.
Zur Story