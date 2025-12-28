Schweizer Sportfans hatten im Jahr 2025 viel Grund zur Freude. Bild: keystone

Ein Jahr des Schweizer Triumphs – wie gut hast du das Sportjahr 2025 noch im Kopf?

Das Sportjahr 2025 brachte überragende Schweizer Siege, grosse Emotionen und auch den einen oder anderen Skandal mit sich. Wie gut erinnerst du dich noch daran?

Die Schweizer Skifahrer dominieren an den Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach mit 13 Medaillen. Die ZSC Lions dominieren das Schweizer und das europäische Eishockey. Xherdan Shaqiri führt den FC Basel nach seiner Rückkehr in die Schweiz zum Meistertitel und Cupsieg.

Die Fussball-Nati der Frauen sorgt an der Europameisterschaft im eigenen Land für riesigen Fanaufmarsch und grosse Emotionen. Armon Orlik krönt sich am dramatischen Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis erstmals zum Schwingerkönig. Die Schweiz hat ihre erste Leichtathletik-Weltmeisterin. Die Formel-1-Saison wird überraschend zu einem Krimi. Und ganz zum Schluss schreibt auch Unihockey wieder einmal nationale Schlagzeilen: Die Frauen-Nati wird in Tschechien sensationell Weltmeister.

Das Sportjahr 2025 hatte von grossen Triumphen über bittere Enttäuschungen bis hin zu erschütternden Skandalen alles zu bieten. Wie gut erinnerst du dich noch an die Details? Das kannst du kurz vor Jahresende in diesem Quiz beweisen.

Das Prinzip ist einfach: Zwölf Monate – zwölf Fragen. Aber Achtung! Die Maximalpunktzahl schaffen nur echte Sport-Nerds. Gehörst du dazu?

12 Fragen Sport Wie gut hast du das Sportjahr 2025 noch im Kopf? 12 Monate, 12 Fragen zum Sportjahr 2025. Wie gut schlägst du dich?

