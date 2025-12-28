meist klar-1°
Quiz zum Schweizer Sportjahr 2025 – wie viel weisst du noch?

epa11891377 Fans attend the medal ceremony after Men&#039;s Team Combined race at the FIS Alpine Skiing World Championships in Saalbach Hinterglemm, Austria, 12 February 2025. EPA/ANNA SZILAGYI
Schweizer Sportfans hatten im Jahr 2025 viel Grund zur Freude. Bild: keystone

Ein Jahr des Schweizer Triumphs – wie gut hast du das Sportjahr 2025 noch im Kopf?

Das Sportjahr 2025 brachte überragende Schweizer Siege, grosse Emotionen und auch den einen oder anderen Skandal mit sich. Wie gut erinnerst du dich noch daran?
28.12.2025, 20:3728.12.2025, 20:37
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

Die Schweizer Skifahrer dominieren an den Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach mit 13 Medaillen. Die ZSC Lions dominieren das Schweizer und das europäische Eishockey. Xherdan Shaqiri führt den FC Basel nach seiner Rückkehr in die Schweiz zum Meistertitel und Cupsieg.

Die wilden «Frisuren» der Schweizer Skirennfahrer

1 / 15
Die wilden «Frisuren» der Schweizer Skirennfahrer nach WM-Gold
Bilder für die Ewigkeit. Die Schweizer Abfahrer und ihre Trainer erschienen bei der Siegerehrung der WM-Abfahrt 2025 mit spektakulären Frisuren und sorgten für Schlagzeilen über die Landesgrenze hinaus.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Die Fussball-Nati der Frauen sorgt an der Europameisterschaft im eigenen Land für riesigen Fanaufmarsch und grosse Emotionen. Armon Orlik krönt sich am dramatischen Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis erstmals zum Schwingerkönig. Die Schweiz hat ihre erste Leichtathletik-Weltmeisterin. Die Formel-1-Saison wird überraschend zu einem Krimi. Und ganz zum Schluss schreibt auch Unihockey wieder einmal nationale Schlagzeilen: Die Frauen-Nati wird in Tschechien sensationell Weltmeister.

Das Sportjahr 2025 hatte von grossen Triumphen über bittere Enttäuschungen bis hin zu erschütternden Skandalen alles zu bieten. Wie gut erinnerst du dich noch an die Details? Das kannst du kurz vor Jahresende in diesem Quiz beweisen.

Das Prinzip ist einfach: Zwölf Monate – zwölf Fragen. Aber Achtung! Die Maximalpunktzahl schaffen nur echte Sport-Nerds. Gehörst du dazu?

12 Fragen
Cover Image
Sport

Wie gut hast du das Sportjahr 2025 noch im Kopf?

12 Monate, 12 Fragen zum Sportjahr 2025. Wie gut schlägst du dich?

Na, wie gut warst du? Teile uns deine Punktzahl in der Kommentarspalte mit.

    Das waren die emotionalsten Momente der Ski-WM 2025
    Video: watson
    Du kennst dich in den Bergen aus? Dann beweis es im Quiz
    Die Schweiz und ihre Berge sind legendär und ja, wir kennen sie natürlich alle. Vielleicht. Aber bist du wirklich ein Experte der Pässe, Gipfel, Bergbahnen und -Dörfer? Beweise es im grossen Berg-Quiz.
    Die Landschaft in den Schweizer Bergen ist so vielfältig: Bergseen, Passstrassen, Quellen, Bergdörfer und Aussichtspunkte – das kann man gar nicht alles kennen. Oder doch? Beweise es uns im Quiz:
