Spengler Cup

Spengler Cup live: US-College-Team steht im Final

epa12617976 Selects&#039; Aiden Fink celebrates after scoring a goal during the Spengler Cup semi-finals ice hockey match between US Collegiate Selects and Sparta Prague, in Davos, Switzerland, 30 Dec ...
Aiden Fink traf gleich dreimal gegen Sparta Prag.Bild: keystone

Fink schiesst College-Team mit einem Hattrick in den Spengler-Cup-Final

Die Studentenauswahl US Collegiate Selects ist der erste Finalist am 97. Spengler Cup. Sie bezwingt Sparta Prag mit 5:3. Aiden Fink trifft dreimal für das Siegerteam.
30.12.2025, 14:1030.12.2025, 18:41

Obwohl die US Collegiate Selects als klarer Aussenseiter in den Spengler Cup gestartet sind, stehen die jungen Nordamerikaner nun im Endspiel. Dies nach einer weiteren starken Leistung im Halbfinal gegen den tschechischen Vertreter Sparta Prag.

Nach einer ausgeglichenen Startphase konnten die Nordamerikaner innerhalb von 54 Sekunden gleich zweimal jubeln. Eric Pohlkamp in Überzahl und Aiden Fink mit einer schönen Einzelleistung eröffneten in Davos das Skore.

Vier Minuten später waren auch die Tschechen erstmals erfolgreich und erzielten durch Michal Vitouch den Anschlusstreffer. Mit dem 2:1 ging es auch in die erste Drittelpause.

Das College-Team konnte sich über einen perfekten Start freuen. Video: SRF

Bloss 13 Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, als Sparta erneut trafen. Filip Chlapik erzielte aus kurzer Distanz den Ausgleichstreffer. Die Prager waren daraufhin das klar bessere Team und erspielten sich Chancen um Chancen – scheiterten aber immer wieder an Schlussmann Alexander Tracy.

Deutlich effizienter zeigten sich die jungen Nordamerikaner. Charlie Cerrato schoss die College-Auswahl nach einem Powerplaytreffer in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Aiden Fink nach einem «Buebetrickli» auf 4:2. Es war der zweite persönliche Treffer für den 21-Jährigen, und dieser hatte noch nicht genug.

Das «Buebetrickli» von Aiden Fink.Video: SRF

Im dritten Drittel konnte sich Fink bereits nach einer Minute über den Hattrick freuen. Sparta Prag verkürzte zwar noch auf 3:5, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Im Final werden die Nordamerikaner entweder auf Gastgeber Davos oder Titelverteidiger Fribourg-Gotteron treffen. Der zweite Halbfinal startet heute Abend um 20.15 Uhr.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

US Collegiate Selects - Sparta Prag 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Davos. - 6267 Zuschauer (ausverkauft). - SR Tscherrig/Gerber, Schlegel/Urfer.
Tore: 7. Pohlkamp (Livanavage, Hughes/Ausschluss Dzierkals) 1:0. 8. Fink (Finley) 2:0. 12. Vitouch (Dzierkals) 2:1. 21. Chlapik (Kousal, Spacek) 2:2. 32. Cerrato (Fink, Gadowsky) 3:2. 39. Fink (Nelson, Borgesi) 4:2. 42. Fink (Finley, Hughes) 5:2. 53. Chlapik (Kousal, Repik/Ausschluss Cerrato) 5:3 (ohne Goalie).
Strafen: je 4mal 2 Minuten. (riz/sda)​

avatar
Pat the Rat (das Original)
30.12.2025 17:00registriert Februar 2017
Man lasse sich das auf der Zunge zergehen:
Das grosse stolze Kanada scheidet in der Vorrunde aus, und die "kleinen" College-boys stürmen souverän in den Final...
😂😂😂
343
Melden
Zum Kommentar
avatar
Drosera
30.12.2025 17:25registriert Dezember 2025
Die College Boys halten uns vor Augen, welch absurd hohe Löhne in der Schweiz für international weit unterdurchschnittliche Spieler wie Knak etc gezahlt werden.
346
Melden
Zum Kommentar
avatar
GrossmeisterDerBlauenReiterei
30.12.2025 17:04registriert Dezember 2014
Einmal mehr ein wunderbarer Auftritt der College Selects.
261
Melden
Zum Kommentar
