Carlsen holt zweiten Sieg an der Schach-WM +++ Peier erneut in den Top Ten

Corona-Massnahmen in Österreich: Hohe Militärs rufen zur Demonstration am Samstag auf

Genf und Waadt schicken 2000 Personen in Quarantäne +++ 2G in Deutschland

Protestmärsche in europäischen Städten +++ 3 Omikron-Fälle in Rumänien bestätigt

Starke Gut-Behrami verpasst Sieg im Super-G nur knapp – Goggia schafft Lake-Louise-Triple

Sofia Goggia feiert beim Speed-Auftakt der Frauen in Lake Louise einen totalen Triumph. Nach den beiden Abfahrten gewinnt die Italienerin in Kanada auch den Super-G. Lara Gut-Behrami meldet sich als Zweite zurück.

Goggia, Goggia und wieder Goggia: An der Abfahrtskönigin der letzten Saison führte bei der Speed-Ouvertüre in Kanada kein Weg vorbei. Mit ihrem Hattrick innerhalb von 72 Stunden gelang der 29-Jährigen Historisches. Als siebte Athletin gelangen der ihr drei Siege an aufeinanderfolgenden Tagen, als dritte Athletin nach Katja Seizinger und Lindsey Vonn glückte ihr das Triple in Lake Louise. Es sind ihre Weltcupsiege 12 bis 14, im Super-G triumphierte sie zum vierten Mal.