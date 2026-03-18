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National League: Rapperswil-Jona gegen Bern live im Ticker und Stream

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Bern liegt vor dem Rückspiel zurück – wer sichert sich in Rappi das letzte Playoff-Ticket?

18.03.2026, 19:00
  • Die Rapperswil-Jona Lakers und der SC Bern ermitteln am Mittwochabend (20.00 Uhr) den achten und letzten Teilnehmer der Playoffs der National League.
  • Im Rückspiel des Play-in geniessen die Lakers nicht nur Heimvorteil, sie steigen auch mit einem 2:1-Sieg aus dem Hinspiel in Bern ins Duell.
  • Den St. Gallern genügt damit ein Unentschieden, um das vorzeitige Saisonende abzuwenden. Gewinnt Bern mit einem Tor Differenz, fällt die Entscheidung in der Verlängerung. Bei einem höheren Sieg des SCB zieht dieser in die Playoffs ein.
  • Dort träfen die Berner in den Viertelfinals auf den Qualifikationssieger HC Davos, die Rapperswil-Jona Lakers im Falle eines Weiterkommens auf Fribourg-Gottéron. (riz/sda)

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