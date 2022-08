Christian Stucki – ein einziger falscher Schritt stürzt den König

War es das Alter von 37 Jahren? Ein übermächtiger Gegner? Nein, etwas ganz Banales hat die Regierungszeit von Christian Stucki im 6. Gang beendet: ein Schritt zurück im falschen Augenblick. Eine Warnung an alle Titanen – und Gegner der Berner.

Titanen werden in dramatischen Kämpfen gestürzt. Wie beispielsweise Jörg Abderhalden, der König von 1998, 2004 und 2007. Er verliert 2010 in Frauenfeld am Sonntagmoren im 5. Gang gegen den jungen, unbekümmerten, weit über sich hinauswachsenden Berner Kilian Wenger. Der alte König wird vom neuen König besiegt. Von einem, der in der Form seines Lebens unbesiegbar ist. Den an diesem Tag nichts und niemand aufhalten kann. Er wird später nie mehr so gut sein wie 2010 in Frauenfeld.