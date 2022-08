Bis zur Pause konnte der FC Zürich mit Basel mithalten. Dann sorgte der Gast im Letzigrund innerhalb von einer Viertelstunde nach dem Seitenwechsel für den Unterschied mit den Toren von Zeki Amdouni, Darian Males und Andi Zeqiri, der schon das 1:0 erzielt hatte. Für den FCB war es der erste Saisonsieg in der Super League; der FCZ bleibt Schlusslicht.

Zittersieg in Lugano – St.Gallen dreht Spiel und ist vorübergehend Tabellenführer

Joel Wicki – weil er der komplettere Schwinger ist

So nahe am Thron wie Matthias Aeschbacher war noch keiner – aber am Ende triumphiert Joel Wicki. Die Innerschweizer haben ihren zweiten König nach Harry Knüsel, 36 Jahre mussten sie auf diesen Moment warten.

Wucht, Mut und Kraft gegen Beweglichkeit, Ausdauer und Zähigkeit: Der Innerschweizer Joel Wicki wankt und biegt sich unter den Angriffen des Berners Matthias Aeschbacher. Aber er bricht nicht.