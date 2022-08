Rudelbildung in Luzern: ein häufiges Bild beim Spiel gegen Sion. Bild: keystone

Hitziges Duell: Luzern schlägt Sion trotz 3 (!) roten Karten

Vor zwei Wochen gerieten die Luzerner in St. Gallen unter die Räder. Gegen Sion sind die Innerschweizer von Beginn weg bereit und gewinnen dank zwei Toren von Dejan Sorgic verdient mit 2:0. Am Ende sind sie allerdings nur noch zu acht.

Als hätten sie es den St. Gallern abgeschaut: Die vor zwei Wochen beim 1:4 in der Ostschweiz mit dem Tempo überforderten Luzerner drückten diesmal von der ersten Sekunde an selber auf das Gaspedal. Dejan Sorgic traf nach anderthalb Minuten zum 1:0 und in der 25. Minute mit einem Kopfball, der via Latte knapp hinter die Torlinie fiel, ein weiteres Mal.

Für Sorgic waren es die ersten Tore in dieser Saison und der erste Doppelpack seit fast vier Jahren, als er für den FC Thun gegen Basel zweimal getroffen hatte. In Luzern konnte er die Erwartungen in den letzten Saisons nicht immer erfüllen. Gegen Sion war er an der Seite von Asumah Abubakar bis zu seiner Auswechslung stets gefährlich. Den dritten Treffer verpasste er kurz nach der Pause mit einem Lattenschuss.

Dass Sion nach der Gelb-Roten Karte gegen Martin Frydek über eine Halbzeit lange in Überzahl spielen konnte, fiel erst in der Schlussviertelstunde auf, in der mit Mohamed Dräger ein zweiter und mit Pascal Schürpf sogar ein dritter Luzerner vom Platz flogen. Die Gastgeber hätten da schon deutlicher führen müssen, doch Sions Keeper Heinz Lindner spielte stark auf. Ungewollt im Mittelpunkt stand auch Schiedsrichter Alain Bieri, der in einer intensiven, aber nicht brutalen Partie zehnmal Gelb und dreimal Rot zeigte.

Abubakar bejubelt sein Tor gegen Sion. Bild: keystone

Luzern - Sion 2:0 (2:0)

10'000 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 2. Sorgic (Burch) 1:0. 25. Sorgic (Gentner) 2:0.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Gentner (62. Max Meyer), Jashari, Dorn; Kadak (46. Schürpf); Sorgic (62. Ardaiz/90. Jaquez), Abubakar (75. Leny Meyer).

Sion: Lindner; Lavanchy, Cavaré, Saintini, Baltazar; Araz (81. Zuffi), Grgic, Poha (53. Karlen); Itaitinga (81. Halabaku), Stojilkovic (68. Sio), Bua (68. Chouaref).

Bemerkungen: Luzern ohne Beloko und Loretz (beide verletzt). Sion ohne Cyprien (verletzt). 42. Gelb-Rote Karte gegen Frydek. 88. Gelb-Rote Karte gegen Dräger. 96. Rote Karte gegen Schürpf (Tätlichkeit).

Verwarnungen: 18. Poha (Foul). 29. Dräger (Foul). 38. Frydek (Unsportlichkeit). 38. Simani (Unsportlichkeit). 59. Müller (Unsportlichkeit). 63. Karlen (Foul). 92. Sio (Foul). 94. Cavaré (Unsportlichkeit). (abu/sda)

Die Tabelle