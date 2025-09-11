Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Die Yonex-Badmintonhalle im Zürcher Kreis 5 steht wegen einer geplanten Velobrücke vor dem Aus. Sie soll abgerissen werden. Am Mittwoch wurde darüber im Gemeinderat hitzig diskutiert. Es sieht nicht gerade rosig aus.



Besser hätte es für die Badmintonfans im Zürcher Gemeinderat am Mittwoch kaum laufen können. Der Vorstoss zum Erhalt der Yonex-Badmintonhalle im Zürcher Kreis 5 wurde mit nur 9 Gegenstimmen von 118 an den Stadtrat überwiesen. Trotz des Erfolgs sehen die Zukunftsaussichten aber immer noch düster aus.