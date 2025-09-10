wechselnd bewölkt15°
Demonstranten störten Abendessen von Donald Trump

«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen

10.09.2025, 10:13
Am Dienstagabend besuchte der US-Präsident zusammen mit Vizepräsident J. D . Vance, Aussenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth und weiteren Kabinettsmitgliedern ein Restaurant in Washington.

Bei ihrer Ankunft wurde Donald Trump von Demonstrierenden mit pro-palästinensischen Parolen beschimpft. Er lächelte die Aktivistengruppe an und zeigte mit einer Handbewegung an, die Demonstrierenden hinauszubegleiten.

Hinter dieser Aktion steckt die Aktivistengruppe CODEPINK. Es handelt sich dabei um eine feministische und pazifistische Anti-Kriegs-Organisation in den USA.

Bevor Donald Trump das Restaurant betrat, sagte er gegenüber den Medien, dass die Stadt nun «verbrechensfrei» sei. Erst kürzlich behauptete Trump, dass die Besucherzahlen in den Restaurants in Washington gestiegen seien, seit er hart gegen die Kriminalität in der Stadt vorgeht. Dies beinhaltet unter anderem die Verstärkung der Bundespolizei und den Einsatz der Nationalgarde.

Laut NBC kündigte Trump ausserdem an, bereits am Mittwoch ähnliche Massnahmen in einer weiteren Stadt anzukündigen.

(emk)

avatar
BernerSchädel
10.09.2025 10:24registriert Dezember 2020
Wenn man sich sein Vorgehen ansieht, erkennt man tatsächlich diverse Parallelen zur Machtergreifung der Nazis. Schikanieren der Medien, Schikanieren von Bildungsinstitutionen, Unterdrückung von Minderheiten, Demonstrative Präsenz von Polizei und Militär als „Warnung“, Entfernen von angeblich „nicht-amerikanischen“ Inhalten in Museen… Ich fürchte tatsächlich dass die USA auf dem Weg von einer Demokratie zur Diktatur sind… Hitler als Blaupause für Trump…?🫤
756
Melden
Zum Kommentar
avatar
Tatwort
10.09.2025 10:39registriert Mai 2015
In den Untertiteln steht, Trump sei beschimpft worden.
Das ist nicht ganz korrekt. Code Pink hat lediglich die Wahrheit gerufen. Und die Wahrheit kann ja kaum eine Beschimpfung sein.
414
Melden
Zum Kommentar
