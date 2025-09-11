klar15°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

EHC Biel vs. HC Davos – Die Resultate der National League am Donnerstag

Valentin Nussbaumer (HCD), links, und Torschuetze Brendan Lemieux (HCD) jubeln nach dem Tor zum 0-1 im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem EHC Biel und dem HC Davos, am Donn ...
Nussbaumer und Lemieux jubeln über das 1:0.Bild: keystone
Liveticker

Der HC Davos putzt Biel im Spiel der Woche weg

Der HC Davos steht nach zwei Spielen an der Spitze der National League. Im einzigen Spiel der 2. Runde am Donnerstag schlagen die Bündner den EHC Biel auswärts 4:1.
11.09.2025, 20:0011.09.2025, 22:23
Mehr «Sport»

Setzte sich in der letzten Saison in allen vier Duellen jeweils das Heimteam durch, waren es nun die Gäste, die jubelten. Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg vor Heimpublikum zum Auftakt gegen Lausanne doppelte Davos zwei Tage später im Seeland mit demselben Resultat nach.

Die Entscheidung führten die Bündner im Mitteldrittel herbei. Erst traf Filip Zadina in Überzahl zum 2:1, dann gelang Rasmus Asplund ein Shorthander, nachdem Zadina hinter dem Tor den Puck gegen Linus Hultström eroberte und seinen Teamkollegen bediente. Für den schwedischen Neuzugang war es der erste Treffer im Trikot des HCD. Gleiches gilt für Brendan Lemieux, der das Skore für die Gäste nach zehn Minuten eröffnete.

Lias Andersson (EHCB), Mitte, erzielt das Tor zum 1-1 gegen Torhueter Sandro Aeschlimann (HCD) im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem EHC Biel und dem HC Davos, am Donnersta ...
Anderson erzielt gegen Aeschlimann das 1:1.Bild: keystone

Lias Andersson sorgte kurz vor der ersten Pause mit einer schönen Einzelleistung für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Mehr als dieser eine Treffer wollte dem Heimteam trotz deutlich mehr Abschlüssen (32:17) nicht gelingen. Auf der anderen Seite traf Simon Knak 87 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor.

Während Davos mit zwei Siegen optimal in die neue Saison gestartet ist und von der Tabellenspitze grüsst, kassierte Biel nach dem 3:4 zum Auftakt gegen die ZSC Lions die zweite Niederlage und ist am anderen Ende der Rangliste zu finden.

Biel – Davos 1:4

Biel - Davos 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
5705 Zuschauer. - SR Tscherrig/Stricker, Francey/Bichsel.
Tore: 10. Lemieux (Ryfors, Nussbaumer) 0:1. 19. Lias Andersson (Sylvegaard) 1:1. 24. Zadina (Frick, Corvi/Powerplaytor) 1:2. 36. Asplund (Zadina/Unterzahltor!) 1:3. 59. Knak (Frick) 1:4 (ins leere Tor).
Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Biel, 7mal 2 Minuten gegen Davos.
PostFinance-Topskorer: Sylvegaard; Jung.
Biel: Säteri; Laaksonen, Zryd; Hultström, Stampfli; Burren, Grossmann; Blessing; Sylvegaard, Lias Andersson, Sallinen; Hofer, Haas, Braillard; Neuenschwander, Nicolas Müller, Kneubuehler; Sablatnig, Bärtschi, Cajka; Christen.
Davos: Aeschlimann; Fora, Frick; Calle Andersson, Dahlbeck; Gross, Jung; Guebey, Barandun; Nussbaumer, Ryfors, Lemieux; Stransky, Corvi, Knak; Kessler, Asplund, Zadina; Frehner, Egli, Parrée.
Bemerkungen: Biel ohne Rajala (überzähliger Ausländer), Davos ohne Tambellini (krank). Biel von 57:39 bis 58:33 ohne Torhüter. (sda)

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Eishockey:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    1 / 13
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
    quelle: keystone / ennio leanza
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Despacito mit Eishockey-Spielern
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Meistgelesen
    1
    Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
    2
    Error 404: Fail-Dienstag not found
    3
    Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze
    4
    Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
    5
    Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
    Meistkommentiert
    1
    Wolfsburg verpflichtet Dänen-Star Eriksen +++ FCSG verleiht Stürmer Csoboth
    2
    Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
    3
    Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
    4
    Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
    5
    Schweizer Bevölkerung ist gegen UKW-Abschaltung
    Meistgeteilt
    1
    EU überweist Finanzhilfe an die Ukraine ++ Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine
    2
    «Rasante Entwicklungen» im Kirk-Fall +++ Bombendrohung bei Demokraten-HQ
    3
    «Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
    4
    Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
    5
    Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
    Italien zittert um die WM-Quali – dafür träumen Teams wie Kap Verde, Suriname und Jamaika
    Das Teilnehmerfeld für die WM 2026 nimmt Formen an. 18 von 48 Teilnehmern sind für die grösste Fussball-Weltmeisterschaft der Geschichte bereits qualifiziert. Während einige grosse Fussballnationen zittern, steht Kap Verde vor der ersten WM-Qualifikation. Die Übersicht aller Verbände.
    Bereits qualifiziert: Noch keine Nation
    Zur Story