Nussbaumer und Lemieux jubeln über das 1:0. Bild: keystone

Liveticker

Der HC Davos putzt Biel im Spiel der Woche weg

Der HC Davos steht nach zwei Spielen an der Spitze der National League. Im einzigen Spiel der 2. Runde am Donnerstag schlagen die Bündner den EHC Biel auswärts 4:1.

Mehr «Sport»

Setzte sich in der letzten Saison in allen vier Duellen jeweils das Heimteam durch, waren es nun die Gäste, die jubelten. Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg vor Heimpublikum zum Auftakt gegen Lausanne doppelte Davos zwei Tage später im Seeland mit demselben Resultat nach.

Die Entscheidung führten die Bündner im Mitteldrittel herbei. Erst traf Filip Zadina in Überzahl zum 2:1, dann gelang Rasmus Asplund ein Shorthander, nachdem Zadina hinter dem Tor den Puck gegen Linus Hultström eroberte und seinen Teamkollegen bediente. Für den schwedischen Neuzugang war es der erste Treffer im Trikot des HCD. Gleiches gilt für Brendan Lemieux, der das Skore für die Gäste nach zehn Minuten eröffnete.

Anderson erzielt gegen Aeschlimann das 1:1. Bild: keystone

Lias Andersson sorgte kurz vor der ersten Pause mit einer schönen Einzelleistung für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Mehr als dieser eine Treffer wollte dem Heimteam trotz deutlich mehr Abschlüssen (32:17) nicht gelingen. Auf der anderen Seite traf Simon Knak 87 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor.

Während Davos mit zwei Siegen optimal in die neue Saison gestartet ist und von der Tabellenspitze grüsst, kassierte Biel nach dem 3:4 zum Auftakt gegen die ZSC Lions die zweite Niederlage und ist am anderen Ende der Rangliste zu finden.

Biel – Davos 1:4

Biel - Davos 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

5705 Zuschauer. - SR Tscherrig/Stricker, Francey/Bichsel.

Tore: 10. Lemieux (Ryfors, Nussbaumer) 0:1. 19. Lias Andersson (Sylvegaard) 1:1. 24. Zadina (Frick, Corvi/Powerplaytor) 1:2. 36. Asplund (Zadina/Unterzahltor!) 1:3. 59. Knak (Frick) 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Biel, 7mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Sylvegaard; Jung.

Biel: Säteri; Laaksonen, Zryd; Hultström, Stampfli; Burren, Grossmann; Blessing; Sylvegaard, Lias Andersson, Sallinen; Hofer, Haas, Braillard; Neuenschwander, Nicolas Müller, Kneubuehler; Sablatnig, Bärtschi, Cajka; Christen.

Davos: Aeschlimann; Fora, Frick; Calle Andersson, Dahlbeck; Gross, Jung; Guebey, Barandun; Nussbaumer, Ryfors, Lemieux; Stransky, Corvi, Knak; Kessler, Asplund, Zadina; Frehner, Egli, Parrée.

Bemerkungen: Biel ohne Rajala (überzähliger Ausländer), Davos ohne Tambellini (krank). Biel von 57:39 bis 58:33 ohne Torhüter. (sda)

Hockey haut dich um!



Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier. Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.