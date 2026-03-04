Liveticker

Luzern könnte den Rückstand halbieren: Sorgt YB im Strichkampf für die Vorentscheidung?

Ab 20.30 Uhr: Luzern – YB

Hier kommst du zum Liveticker.

Ab 20.30 Uhr: Zürich – Lausanne

Hier kommst du zum Liveticker.

Ab 20.30 Uhr: Lugano – Sion

Hier kommst du zum Liveticker.

In der Super League geht es in die entscheidende Phase: In sechs Runden wird die Tabelle in eine Meister- und eine Abstiegsgruppe geteilt. Die beiden Teams am Strich treffen am Mittwoch direkt aufeinander. Luzern kann mit einem Heimsieg den Rückstand auf das derzeit sechstplatzierte YB auf drei Punkte verkürzen. Bei einer Niederlage wäre die obere Tabellenhälfte für die Innerschweizer jedoch wohl ausser Reichweite.

Ebenfalls am Mittwoch kommt es zu den Duellen Lugano - Sion und Zürich - Lausanne-Sport. Alle Partien werden um 20:30 Uhr angepfiffen. (riz/sda)

Die Tabelle

