Iran-Konflikt: Das droht bei einem WM-Boykott der Iraner

epa12168825 Players of Iran pose for a team picture during the FIFA World Cup 2026 qualification match between Iran and North Korea in Tehran, Iran, 10 June 2025. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Die iranische Nationalmannschaft würde an der WM auf Neuseeland, Belgien und Ägypten treffen.Bild: keystone

Busse und Ausschluss für 2030: Diese Konsequenzen drohen Iran bei einem WM-Rückzug

Falls Iran die WM-Teilnahme absagt, drohen Bussen und Rückzahlungen. Eine Millionen-Prämie wäre ebenfalls futsch, und auch die WM 2030 stünde auf der Kippe.
03.03.2026, 13:0003.03.2026, 13:00

Angesichts der Eskalation im Nahen Osten ist die WM-Teilnahme des Iran ungewiss. Ein freiwilliger Rückzug hätte vor allem finanzielle Folgen, schreibt die deutsche Nachrichtenagentur DPA und bezieht sich dabei auf Artikel 6.2 des FIFA-Reglements für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

250'000 Schweizer Franken kostet es, mehr als 30 Tage vor der WM abzusagen. Eine halbe Million ist fällig, wenn es noch kurzfristiger geschieht. Ausserdem müsste der Iran die von der FIFA erhaltenen Vorbereitungsgelder für die Mannschaft sowie alle anderen turnierspezifischen Beitragszahlungen zurückerstatten.

Bei Boykott droht Ausschluss für 2030

Nach Angaben des Weltverbandes erhält jedes qualifizierte Team 1,5 Millionen Dollar, um die Vorbereitungskosten zu decken. Zudem gibt es ein Preisgeld von mindestens neun Millionen Dollar für die Mannschaften, die bei der WM die Plätze 33 bis 48 belegen. Dem Iran würden also gewichtige Einnahmen entgehen. Ausserdem würde das Land einen Ausschluss von der WM 2030 riskieren, wie aus dem Regelwerk der FIFA hervorgeht.

epa11988227 Mehdi Tarmi and rest of the players of Iran celebrate after the FIFA World Cup 2026 qualification match between Iran and Uzbekistan in Tehran, Iran, 25 March 2025. Iran qualified for the 2 ...
Sogar die WM 2030 wäre für die Iraner in Gefahr.Bild: keystone

Andererseits könnte auch der FIFA-Rat mit seinen 32 Mitgliedern über einen Ausschluss des Iran abstimmen.

Welches Team würde nachrücken?

Der Iran soll in den USA in einer Gruppe mit Belgien, Neuseeland und Ägypten spielen. «Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken», hatte der iranische Fussballpräsident Mehdi Taj am Wochenende gesagt. Die Situation werde sicherlich auch in den sportlichen Betrachtungen ein Thema sein und erfordere eine Entscheidung.

Was ist, wenn der Iran nicht an der Fussball-WM in den USA teilnimmt?

Falls der Iran seine Teilnahme absagen sollte, könnte vermutlich eine andere asiatische Mannschaft den Platz einnehmen. Als mögliche Nachrücker gelten vor allem der Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate, da diese beide im Kampf um den letzten WM-Platz in den interkontinentalen Playoffs gegeneinander gespielt hatten. (riz/sda/dpa)

