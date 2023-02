Ski WM live: Parallel-Rennen mit Holdener und Co. in Ticker und TV

Nach dem Team-Event werden auch noch zwei Einzel-Entscheidungen im Parallel-Riesenslalom ausgetragen. Diese finden ebenfalls in Méribel statt und werden ab 12 Uhr ausgetragen. Die Frauen und die Männer fahren dabei im Wechsel. In der gestrigen Qualifikation wurden die je 16 schnellsten Athletinnen und Athleten ermittelt, welche heute in den Achtelfinal starten.



In den einzelnen Duellen gibt es zwei Runden, sodass jede Fahrerin auf beiden Pisten je einmal gefahren ist. Im zweiten Durchgang startet der langsamere Fahrer aus dem ersten Durchgang mit einem Rückstand. Dieser ist aber nie grösser als eine halbe Sekunde, auch wenn er sich bei der ersten Fahrt einen deutlicheren Rückstand eingehandelt hat oder gar ausgeschieden ist. Bei gleicher Zeit im Ziel gewinnt die schnellere Zeit im zweiten Durchgang – also der oder die später gestartete.



Aus diesem Grund entstanden bei der letzten WM in Cortina grosse Diskussionen. Dennoch wurde nichts am Reglement geändert. In Zukunft werden die Parallelrennen gestrichen.



Mehr dazu liest du hier: