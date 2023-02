Ski-WM: Wendy Holdener gewinnt Silber im Parallel-Rennen

Im Riesenslalom der Frauen ist Mikaela Shiffrin die Topfavoritin. Doch wie gut hat die US-Amerikanerin die überraschende Trennung von ihrem Trainer Mike Day während der WM weggesteckt. Zudem will ihr Lara Gut-Behrami als Titelverteidigerin in die Suppe spucken.

Heute wurde aufgezeigt, was die Parallel-Rennen eigentlich sein könnten, wenn alles fair abläuft. Ein kurzweiliges Spektakel als perfekte Abwechslung zu den klassischen Rennen. Dennoch ist es bis auf weiteres das letzte Mal, dass Parallel-Rennen an einem Grossanlass ausgetragen werden. FIS-Generalsekretär Michel Vion bestätigte, dass künftig auf eine Team-Kombination gesetzt werden soll, wie sie zuletzt bei der Junioren-WM getestet wurde.

Der Aufreger war, dass es eben keinen Aufreger gab. Im Gegensatz zu den Parallel-Rennen der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo lief heuer in Courchevel alles fair und nach Plan ab. Die beiden Kurse waren ungefähr gleich schnell. Allfällige leichte Vor- oder Nachteile konnten im Re-Run auf dem anderen Kurs ausgeglichen werden.

Der Wettkampf der Männer findet ohne Schweizer Beteiligung statt. Gino Caviezel , Livio Simonet , Thomas Tumler und Semyel Bissig scheiterten am Dienstag in der Qualifikation.

Für die restlichen zwei Schweizerinnen im Parallel-Rennen bedeuteten die Achtelfinals Endstation. Camille Rast schied gegen die Norwegerin Thea Louise Stjernesund aus, Andrea Ellenberger scheiterte an der Polin Maryna Gasienica-Daniel.

Im WM-Parallelrennen der Männer sicherte sich der Deutsche Alexander Schmid den Titel. Im Final setzte er sich deutlich gegen den Österreicher Dominik Raschner durch. Schmid sorgte für den ersten WM-Titelgewinn eines deutschen Fahrers seit 34 Jahren und dem überraschenden Triumph von Hansjörg Tauscher in der Abfahrt in Vail, Colorado.

In den Viertelfinals setzte sie sich gegen die Riesenslalom-Olympiasiegerin Sara Hector durch, im Achtelfinal bezwang sie die Französin Coralie Frasse Sombet, eine weitere Französin.

Wendy Holdener gewinnt im WM-Parallelrennen die Silbermedaille. Die Schwyzerin verliert den Final gegen die Norwegerin Maria Therese Tviberg . Holdener gewann an diesen Weltmeisterschaften die zweite Medaille nach bereits Silber in der Kombination. Insgesamt war es für sie das sechste WM-Edelmetall.

Wendy Holdener jubelt über ihre zweite Medaille an dieser WM.

Wendy Holdener jubelt über ihre zweite Medaille an dieser WM. Bild: keystone

Männer: 🥇 Alexander Schmid (GER) 🥈 Dominik Raschner (AUT) 🥉 Timon Haugan (NOR)

Frauen: 🥇 Maria Therese Tviberg (NOR) 🥈 Wendy Holdener (SUI) 🥉 Thea Louise Stjernesund (NOR)

