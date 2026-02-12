Liveticker
Sion fordert den Meister aus Basel + Leader Thun möchte sich weiter absetzen
- Der FC Thun kann am Donnerstag seinen Vorsprung an der Spitze der Super League weiter ausbauen. Sollte dem überraschenden Leader zum Abschluss der 24. Runde daheim gegen Lausanne-Sport der siebte Sieg in Folge gelingen, würde der Vorsprung auf den ersten Verfolger auf 13 Punkte anwachsen.
- Im zweiten Spiel vom Donnerstag gastiert der FC Basel, der am Wochenende zum ersten Sieg unter Trainer Stephan Lichtsteiner gekommen ist, beim FC Sion.
- Beide Partien werden um 20.30 Uhr angepfiffen und können im watson-Liveticker mitverfolgt werden. (riz/sda)