Sport
Liveticker

Super League: Sion gegen Basel im Liveticker

Liveticker

Sion fordert den Meister aus Basel + Leader Thun möchte sich weiter absetzen

12.02.2026, 19:30
  • Der FC Thun kann am Donnerstag seinen Vorsprung an der Spitze der Super League weiter ausbauen. Sollte dem überraschenden Leader zum Abschluss der 24. Runde daheim gegen Lausanne-Sport der siebte Sieg in Folge gelingen, würde der Vorsprung auf den ersten Verfolger auf 13 Punkte anwachsen.
  • Im zweiten Spiel vom Donnerstag gastiert der FC Basel, der am Wochenende zum ersten Sieg unter Trainer Stephan Lichtsteiner gekommen ist, beim FC Sion.
  • Beide Partien werden um 20.30 Uhr angepfiffen und können im watson-Liveticker mitverfolgt werden. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

«Das Unmögliche möglich gemacht»: Brignone holt nach schwerer Verletzung Olympia-Gold
Im April brach sich Federica Brignone Schien- und Wadenbein und riss sich das Kreuzband. Nun fuhr die gebürtige Mailänderin im Olympia-Super-G allen davon. Auch Cornelia Hütter sorgte für eine schöne Geschichte – den Schweizerinnen gelang hingegen kein Exploit.
«Es ist unglaublich, es ist verrückt, dass ich Gold habe!» Federica Brignone krönte sich zehn Monate nach ihrer schweren Verletzung zur Olympiasiegerin und war selbst wohl am überraschtesten. «Ich hätte nie gedacht, dass ich heute gewinne», sagte die Super-G-Siegerin im ORF, «ich habe das Unmögliche möglich gemacht.»
Zur Story