Basel verliert gegen Sion und bangt um Shaqiri + Thun marschiert einfach weiter

Thun marschiert weiter Richtung Sensations-Titel. Das 4:1 gegen Lausanne-Sport ist der siebte Sieg in Folge des Aufsteigers aus dem Berner Oberland. Basel (0:2 in Sitten) verliert im fünften Spiel unter Trainer Stephan Lichtsteiner zum vierten Mal.

Thun – Lausanne 5:1

Einmal mehr spielte die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli am Donnerstagabend in der Stockhorn-Arena seine verblüffenden Qualitäten aus: Schnörkellos und abgebrüht und im Kontrast zu den Spielanteilen legten die Thuner Mitte der ersten Halbzeit mit einem Doppelschlag entscheidend vor. Zweimal schossen sie in der ersten Halbzeit aufs Tor, zweimal zappelte der Ball im Netz.

Bürkis Vorlage nach der Vertragsverlängerung

0:0 stand es mit Anbruch der 20. Minute, 2:0 vor Anbruch der 21. Minute. Valmir Matoshi traf innerhalb von 1:52 Minuten doppelt; zweimal reichte eine Ballberührung nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite. Die Vorlage zum Führungstor lieferte Captain Marco Bürki, der vor der Partie seinen Vertrag um zwei Jahre mit Gültigkeit nun bis Sommer 2028 verlängert hat.

Valmir Matoshi trifft doppelt. Video: SRF

Zwar kam Lausanne nach einem Tänzchen von Omar Janneh an der Strafraumgrenze und dessen abgelenktem Schuss noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Mehr liess Thun danach aber nicht mehr zu. Im Gegenteil: Mit dem 3:1 nahm Joker Miguel Reichmuth die Spannung in der 72. Minute wieder aus dem Spiel, mit dem 4:1 (86.) und dem 5:1 (94. Penalty) machten Elmin Rastoder und Leonardo Bertone alles klar. Für Rastoder war es der sechste Treffer in den letzten sieben Spielen, für Bertone der achte der Saison.

Miguel Reichmuth mit dem 3:1. Video: SRF

Weil Lugano tags zuvor zuhause gegen Servette nicht über ein 1:1 hinauskam, vergrösserte sich das Polster des FC Thun an der Tabellenspitze damit noch einmal. 13 Punkte liegt der Aufsteiger vor der 25. Runde nun Lugano und St. Gallen. Wobei St. Gallen nächste Woche noch die verschobene Partie in Winterthur nachholt.

Thun - Lausanne-Sport 5:1 (2:1)

7213 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 20. Matoshi (Bürki) 1:0. 21. Matoshi (Labeau) 2:0. 45. Janneh (Diakité) 2:1. 72. Reichmuth 3:1. 86. Rastoder (Fehr) 4:1. 94. Bertone (Penalty) 5:1.

Thun: Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Bürki; Imeri (62. Reichmuth), Bertone, Käit (46. Roth), Matoshi (62. Meichtry); Labeau (74. Ibayi), Rastoder (87. Gutbub).

Lausanne-Sport: Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Fofana; Lekoueiry (80. Koné), Roche, Custodio (73. Mollet); Diakité (72. Kana Biyik); Butler-Oyedeji (73. Ajdini), Janneh (80. Traoré).

Verwarnungen: 43. Butler-Oyedeji, 49. Fehr, 53. Roth, 77. Meichtry, 92. Bergvall.

Sion – Basel 2:0

Während Thun an der Spitze unaufhaltsam marschiert, tritt der FC Basel unter Stephan Lichtsteiner weiter auf der Stelle. Vier Tage nach dem glücklichen 2:1-Sieg gegen den FC Zürich, den ersten Punkten und dem ersten Sieg unter Lichtsteiner im vierten Spiel, setzte es für den Meister in Sitten ein 0:2 ab.

Ilyas Chouaref mit dem 1:0. Video: SRF

41 Minuten lang hielten die erstaunlich blassen Basler im Tourbillon zumindest das Resultat offen. Dann versenkte Ilyas Chouaref einen Volley und entsprach der Spielstand dem Spielgeschehen. Und neun Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Sions Verteidiger Jan Kronig mit seinem ersten Super-League-Treffer. Den FC Basel im 4. und Sion im 5. Rang trennen somit nur noch zwei Punkte.

Jan Kronig sorgt für die Entscheidung. Video: SRF

Auch die Verletzungshexe verschont den FCB aktuell nicht. Bereits nach 22 Minuten musste Flavius Daniliuc ausgewechselt werden. Als die zweite Halbzeit angepfiffen wurde, war auch Xherdan Shaqiri nicht mehr auf dem Platz. Der 34-Jährige hat sich wohl an der Wade verletzt und konnte nicht mehr weitermachen. In der 52. Minute musste auch noch Kevin Rüegg den Platz humpelnd verlassen.

Sion - Basel 2:0 (1:0)

6300 Zuschauer. - SR Kanagasingam.

Tore: 41. Chouaref (Hajrizi) 1:0. 54. Kronig 2:0.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Chipperfield (80. Sow), Kabacalman (88. Surdez), Baltazar Costa; Berdayes (88. Lukembila), Nivokazi (76. Boteli), Chouaref (87. Kololli).

Basel: Hitz; Rüegg (52. Tsunemoto), Daniliuc (22. Schmid), Vouilloz, Cissé; Leroy, Bacanin (67. Broschinski); Duranville (46. Salah), Shaqiri (46. Kacuri), Soticek; Koloto.

Verwarnungen: 3. Hajrizi, 16. Chipperfield, 41. Rüegg, 65. Baltazar Costa, 66. Kronig. (riz/sda)

