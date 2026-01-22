wechselnd bewölkt
Europa League: YB gegen Lyon live im Ticker

YB empfängt EL-Leader Lyon: Mit drei Punkten wären die Berner wohl in der K.o.-Phase

22.01.2026, 17:45
  • Am zweitletzten Spieltag der Euorpa-League-Ligaphase könnte YB einen grossen Schritt in die K.o.-Phase machen. Mit einem Sieg gegen Leader Olympique Lyon hätten die Young Boys einen Platz in der Top 24 fast auf sicher. Momentan belegen die Berner mit neun Punkten den 21. Platz.
  • Doch die Aufgabe wird mit Olympique Lyon keine einfache. Die Franzosen führen die Tabelle der Europa League aktuell an und haben 15 von möglichen 18 Zählern gesammelt. Auch der FC Basel traf bereits auf Lyon und kassierte auswärts eine 0:2-Niederlage.
  • Seit diesem Jahr trägt auch noch der junge Brasilianer Endrick das Trikot von Lyon. Der 19-Jährige wurde von Real Madrid ausgeliehen und zeigte in den ersten beiden Partien für sein neues Team überzeugende Leistungen.
  • Das Spiel startet um 18.45 Uhr und kann bei watson live im Ticker mitverfolgt werden. (riz)
Interview
Spycher spricht über die grosse YB-Krise: «Die Geschichte der Titeljahre ist vorbei»
