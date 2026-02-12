Liveticker

Das sind die Schweizer Linien zum Olympia-Auftakt gegen Frankreich

Mehr «Sport»

Sechs Tage nach der Eröffnungsfeier beginnt am Donnerstag für den Schweizer Fahnenträger Nino Niederreiter und seine Teamkollegen das olympische Eishockey-Turnier der Männer – der international wohl meist beachtete Wettbewerb dieser Winterspiele.

Mit der Rückkehr der NHL-Stars nach zwölf Jahren erhält das Turnier zusätzliche Strahlkraft und verspricht hochklassiges Niveau. Die Schweiz trifft zum Auftakt auf Aussenseiter Frankreich. Die Partie beginnt um 12.10 Uhr. Hier bist du im Liveticker und im Stream vom SRF dabei. (nih/sda)