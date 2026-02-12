bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Olympia 2026 Eishockey live: Schweiz – Frankreich in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Das sind die Schweizer Linien zum Olympia-Auftakt gegen Frankreich

12.02.2026, 11:0012.02.2026, 11:46

Sechs Tage nach der Eröffnungsfeier beginnt am Donnerstag für den Schweizer Fahnenträger Nino Niederreiter und seine Teamkollegen das olympische Eishockey-Turnier der Männer – der international wohl meist beachtete Wettbewerb dieser Winterspiele.

Mit der Rückkehr der NHL-Stars nach zwölf Jahren erhält das Turnier zusätzliche Strahlkraft und verspricht hochklassiges Niveau. Die Schweiz trifft zum Auftakt auf Aussenseiter Frankreich. Die Partie beginnt um 12.10 Uhr. Hier bist du im Liveticker und im Stream vom SRF dabei. (nih/sda)

Kommentar
Einfach zurücklehnen und die ganz grosse Hockey-Show geniessen
Kommentar
Das IOC will nicht, dass du den Helm dieses Ukrainers siehst
Mehr zu Olympia 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 58
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ein vierarmiges und vierbeiniges Monster? Nein, das ist das kanadische Eistanz-Duo Piper Gilles und Paul Poirier.
quelle: keystone / neil hall
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So verändern FPV-Drohnen die olympischen Winterspielen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wegen mentaler Müdigkeit bekam Malorie Blanc eine Pause – nun könnte sie die Saison krönen
Mit ihrem ersten Weltcupsieg im Super-G von Crans-Montana sorgt Malorie Blanc vor knapp zwei Wochen für ein in dieser Saison seltenes Erfolgserlebnis der Schweizer Speedfahrerinnen. Bei Olympia läuft es ihr aber noch nicht.
Noch ist Malorie Blanc nicht so recht bei Olympia angekommen. Vor ihrem ersten Einsatz in der Abfahrt vom Sonntag sagte die 22-jährige Walliserin, sie sei noch «am Beobachten, am Entdecken» und sie finde erst langsam heraus, warum Olympia für viele Athletinnen so wichtig sei. Blanc ist ein Olympia-Neuling, der in der letzten Saison mit dem 2. Platz in der Abfahrt von St. Anton wie ein Wirbelwind an der Spitze auftauchte. Ähnlich überraschend kam Ende Januar im Super-G von Crans-Montana der erste Weltcupsieg.
Zur Story