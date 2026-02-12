Kann die italienische Speed-Queen ihre Landsfrau Brignone herausfordern? Vielleicht helfen ihr die Tipps aus dem Zielraum.



Oben wird die Sicht immer schlechter, doch Goggia hält mit der Führenden mit. Im zweiten Teil fährt sie extrem direkt und schnell, 64 Hundertstelsekunden beträgt ihr Vorsprung. Dann wird ihr das hohe Risiko aber zum Verhängnis, erst kann sie sich noch fangen, dann scheidet sie aber wie schon in der Abfahrt der Team-Kombination aus.