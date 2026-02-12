bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

OIympia 2026 Ski live: Super-G der Frauen in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Brignone führt im Olympia-Super-G – viele Ausfälle in Cortina

12.02.2026, 10:2512.02.2026, 11:55

Die Startliste (11.30 Uhr)

12 Ariane Rädler (AUT)
13 Kajsa Lie (NOR)
14 Alice Robinson (NZL)
15 Romane Miradoli (FRA)
16 Camille Cerutti (FRA)
17 Ilka Stuhec (SLO)
18 Keely Cashman (USA)
19 Breezy Johnson (USA)
20 Laura Gauché (FRA)
21 Mary Bocock (USA)
22 Jacqueline Wiles (USA)
23 Nina Ortlieb (AUT)
24 Janine Schmitt (SUI)
25 Valérie Grenier (CAN)
26 Maryna Gasienica-Daniel (POL)
27 Elvedina Muzaferija (BIH)
28 Delia Durrer (SUI)
29 Julia Pleshkova (AIN)
30 Rosa Pohjolainen (FIN)

Wegen mentaler Müdigkeit bekam Malorie Blanc eine Pause – nun könnte sie die Saison krönen
Schicke uns deinen Input
avatar
11 Elena Curtoni – 1.24,18
Noch eine Italienerin, die Brignone herausfordern will. Gelingt es Elena Curtoni?

Auch sie ist bis zur zweiten Zwischenzeit gut unterwegs, dann kommen aber die schwierigen Kurven. Curtoni verliert hier auf Brignone und Hütter und fällt um nur eine Hundertstelsekunde hinter Laura Pirovano und das Podest zurück.
10 Cornelia Hütter – 1.23,93
Die 33-Jährige wartet noch immer auf eine Olympiamedaille. Heute dürfte ihre letzte Chance sein. Bis zur zweiten Zwischenzeit ist sie ähnlich schnell wie Brignone, danach verliert sie einige Zehntelsekunden auf die überragende Führende, kommt aber trotz über einer halben Sekunde Rückstand als Zweite ins Ziel. Reicht das zur lang ersehnten Medaille?
9 Sofia Goggia – ausgeschieden
Kann die italienische Speed-Queen ihre Landsfrau Brignone herausfordern? Vielleicht helfen ihr die Tipps aus dem Zielraum.

Oben wird die Sicht immer schlechter, doch Goggia hält mit der Führenden mit. Im zweiten Teil fährt sie extrem direkt und schnell, 64 Hundertstelsekunden beträgt ihr Vorsprung. Dann wird ihr das hohe Risiko aber zum Verhängnis, erst kann sie sich noch fangen, dann scheidet sie aber wie schon in der Abfahrt der Team-Kombination aus.
8 Ester Ledecka – ausgeschieden
Im Snowboard erlebte sie eine grosse Enttäuschung und weinte bittere Tränen, jetzt steht Ester Ledecka in ihrer zweiten Sportart am Start. Oben verliert sie eine Viertelsekunde auf Brignone, holt dann aber etwas auf. Nur im unteren Streckenteil, in dem die Italienerin brillant gefahren ist, verliert Ledecka erst viel Zeit und nach den Wellen dann die Balance. Mit dem Sturz erlebt sie die nächste Enttäuschung an diesen Olympischen Spielen.
7 Emma Aicher – ausgeschieden
Nach Silber in Abfahrt und Team-Kombination will Emma Aicher eine weitere Medaille. Oben ist sie noch schneller als Brignone, dann verliert sie aber Zeit und im dritten Abschnitt scheidet die junge Deutsche dann aus. Im Slalom hat sie aber eine weitere Chance auf eine Medaille.
6 Federica Brignone – 1.23,41
Auch die Italienerin kommt von einer Verletzung zurück. Brignone attackiert die Zeit ihrer Landsfrau voll, nur im zweiten Abschnitt ist sie etwas langsamer als Pirovano, ansonsten fährt sie aber hervorragend. Mit 76 Hundertstelsekunden Vorsprung geht die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison in Führung.
5 Corinne Suter – 1.24,80
Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2022 fährt noch immer mit Schmerzmitteln. Gelingt ihr im Super-G trotzdem der Befreiungsschlag? Sie beginnt hervorragend, führt bei der ersten Zwischenzeit mit 64 Hundertstelsekunden, ist dann in der Kurve aber etwas zu schnell und kommt von der Ideallinie. Sie verliert ihren gesamten Vorsprung bis zur zweiten Zwischenzeit und verliert auch im nächsten Abschnitt. Unten holt sie zwar nochmal auf, doch ist sie im Ziel die bisher langsamste.
4 Mirjam Puchner – ausgeschieden
Die erste Österreicherin steht am Start, was macht Mirjam Puchner nach den verkorksten Abfahrten im Super-G?

Puchner beginnt oben mit der schnellsten Zwischenzeit, macht dann aber denselben Fehler wie Weidle-Winkelmann vor ihr und scheidet nach einem kleinen Sprung aus.
3 Kira Weidle-Winkelmann – ausgeschieden
Jetzt kommt die deutsche Silbermedaillengewinnerin aus der Team-Kombination. Sie startet gut, kommt dann aber von der Ideallinie ab und bekommt kurz darauf die Kurve nicht mehr. Eine Enttäuschung für die 29-jährige Kira Weidle-Winkelmann.
2 Laura Pirovano – 1.24,17
Laura Pirovano ist die erste Herausforderin für Blanc. Die Italienerin beginnt deutlich langsamer als die Schweizerin und verliert auch im zweiten Teil. Dann kommt aber der Teil, in dem es Blanc weit runtergetrieben hat, Pirovano geht deutlich in Führung.
1 Malorie Blanc – 1.24,65
Die Schweizerin Malorie Blanc eröffnet das Rennen. Sie ist die grösste Schweizer Hoffnung, was zeigt sie auf der Tofana, auf der sie sich in den Abfahrten noch nicht so wohl gefühlt hat? Die 22-Jährige kommt zwei, drei Mal von der Ideallinie ab und hat kleine Fehler drin. Das war wohl etwas zu viel des Risikos.
Wetter nicht perfekt – aber Start pünktlich
Am Morgen des Rennens zogen auf der Piste und im Zielbereich plötzlich Nebelschwaden auf. Die Sicht soll aber bereits wieder besser und der Start um 11.30 Uhr nicht gefährdet sein. Bald dürfte Malorie Blanc den Olympia-Super-G also eröffnen.
Die Startliste
1 Malorie Blanc
2 Laura Pirovano
3 Kira Weidle-Winkelmann
4 Mirjam Puchner
5 Corinne Suter
6 Federica Brignone
7 Emma Aicher
8 Ester Ledecka
9 Sofia Goggia
10 Cornelia Hütter
11 Elena Curtoni
12 Ariane Rädler
13 Kajsa Lie
14 Alice Robinson
15 Romane Miradoli
16 Camille Cerutti
17 Ilka Stuhec
18 Keely Cashman
19 Breezy Johnson
20 Laura Gauché
21 Mary Bocock
22 Jacqueline Wiles
23 Nina Ortlieb
24 Janine Schmitt
25 Valérie Grenier
26 Maryna Gasienica-Daniel
27 Elvedina Muzaferija
28 Delia Durrer
29 Julia Pleshkova
30 Rosa Pohjolainen
Die Schweizer Chancen sind klein
Vor vier Jahren gewann die Schweiz in dieser Disziplin Gold durch Lara Gut-Behrami und Bronze durch Michelle Gisin. In Abwesenheit der verletzten Aushängeschilder ruhen die Schweizer Hoffnungen vor allem auf Malorie Blanc. Die 22-jährige Walliserin gewann in Crans-Montana sensationell das letzte Rennen vor den Olympischen Spielen und feierte ihren ersten Weltcup-Sieg. Delia Durrer, Janine Schmitt und Corinne Suter komplettieren das Schweizer Quartett, für das eine Medaille eine grosse Überraschung wäre.
Wegen mentaler Müdigkeit bekam Malorie Blanc eine Pause – nun könnte sie die Saison krönen
Herzlich Willkommen!
Mit dem Super-G der Frauen steht heute in Cortina d'Ampezzo der letzte Speed-Wettbewerb der Olympischen Spiele 2026 an. Start ist um 11.30 Uhr, hier kannst du das Rennen im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen.

Das Wichtigste in Kürze

  • In Bormio feierten die Schweizer Männer bisher regelrechte Ski-Festspiele. Franjo von Allmen gewann dreimal Gold, einmal davon mit Tanguy Nef. Ausserdem sicherte sich Marco Odermatt mit Loïc Meillard Silber und zusätzlich Bronze im Super-G. Die Frauen in Cortina konnten bisher hingegen keine Medaille liefern.
  • Heute haben die Speed-Spezialistinnen mit dem Super-G, der um 11.30 Uhr beginnt, die letzte Chance.
  • Für die Schweiz starten Malorie Blanc, Corinne Suter, Janine Schmitt und Delia Durrer. Die Medaillenchancen sind aber eher klein.

Mehr zu Olympia 2026:

Kommentar
Einfach zurücklehnen und die ganz grosse Hockey-Show geniessen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 58
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ein vierarmiges und vierbeiniges Monster? Nein, das ist das kanadische Eistanz-Duo Piper Gilles und Paul Poirier.
quelle: keystone / neil hall
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So verändern FPV-Drohnen die olympischen Winterspielen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Europäische Super League eingestampft – Real Madrid lenkt gegenüber UEFA ein
Die umstrittene europäische Super League im Fussball ist endgültig vom Tisch. Nach langem Rechtsstreit und einer möglichen Milliardenklage haben die UEFA und Real Madrid ihre heftige Auseinandersetzung um eine exklusive Liga für Top-Vereine beigelegt. Wie die UEFA und die Königlichen mitteilten, sei eine «Einigung zum Wohle des europäischen Klubfussballs» getroffen worden.
Zur Story