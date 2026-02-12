Noch eine Italienerin, die Brignone herausfordern will. Gelingt es Elena Curtoni?
Auch sie ist bis zur zweiten Zwischenzeit gut unterwegs, dann kommen aber die schwierigen Kurven. Curtoni verliert hier auf Brignone und Hütter und fällt um nur eine Hundertstelsekunde hinter Laura Pirovano und das Podest zurück.
