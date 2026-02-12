wechselnd bewölkt
Kommentar

Olympia 2026: Schweizer Fans sollen die grosse Hockey-Show geniessen

Switzerland&#039;s Nino Niederreiter reacts, during a training session of team Switzerland at the 2026 Olympic Winter Games in Milan Santa Giulia Ice Hockey Arena, Italy, on Sunday, February 8, 2026. ...
Nino Niederreiter und die Schweizer Nati greifen heute ins Hockey-Turnier ein.Bild: keystone
Kommentar

Einfach zurücklehnen und die ganz grosse Hockey-Show geniessen

Die Schweizer Nati ist bei den Olympischen Spielen kein Medaillenfavorit – trotzdem sollten Schweizer Fans das Turnier geniessen
12.02.2026, 08:0112.02.2026, 08:13
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

Heute startet die Schweizer Eishockey-Nati der Männer mit dem Spiel gegen Frankreich ins olympische Turnier (ab 12.10 Uhr im watson-Liveticker). Die Vorfreude bei Spielern und Fans ist natürlich riesig. Im letzten Jahr seiner zehnjährigen Ära als Nationaltrainer kann Patrick Fischer auf all seine NHL-Stars gleichzeitig zählen. Die beste Schweizer Nati aller bisherigen Zeiten.

Doch mit welchen Erwartungen sollen wir als Schweizer Hockey-Fans in das Olympia-Turnier gehen? Mein Rat: Geniesst einfach die grosse Hockey-Show, die uns bevorsteht.

So gutes Eishockey wie in den nächsten anderthalb Wochen werden wir wohl mindestens vier Jahre nicht mehr zu sehen bekommen. Im Vergleich zu 2014 – in Sotschi waren die NHL-Stars letztmals bei Olympischen Spielen dabei – sind die besten Hockey-Spieler der Welt noch besser geworden. McDavid, MacKinnon, Hughes, Nylander, Pastrnak, Draisaitl und natürlich auch Hischier, Fiala oder Josi – sie vereinen Technik, Spielwitz und Tempo wie noch keine andere Generation zuvor.

Canada&#039;s Connor McDavid takes a shot during men&#039;s ice hockey practice at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 8, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) Connor McDavid
Connor McDavid – der beste Eishockeyspieler der Welt.Bild: keystone

Ein gutes Abschneiden der Schweiz wäre wünschenswert, gelingt das nicht, sollte das den Hockey-Genuss im Grundsatz aber nicht schmälern. Patrick Fischer und seine Spieler haben grosse Ziele und wollen sich auch vor den ganz grossen Namen nicht verstecken. Das ist absolut die richtige Einstellung, um in ein solches Turnier zu gehen. Und man hat beim überraschenden 4:1-Sieg der Slowaken zum Auftakt gegen Finnland gesehen, dass in einem solchen Turnier vieles passieren kann. Aber wir Fans dürfen es auch mal etwas entspannter angehen.

Realistischerweise gehört die Schweiz trotz zuletzt zwei WM-Silbermedaillen in Folge im Vergleich zu den fast nur mit NHL-Stars besetzten Kanadiern, Amerikanern oder Schweden aber nur zu den Aussenseitern. Auch watson-Eismeister Klaus Zaugg weiss: «Selbst Olympiabronze wäre wertvoller als ein WM-Titel.» Eine Medaille wäre eine Sensation, ein Viertelfinal-Out schade, aber keine Schande. Selbst wenn die Nati beispielsweise in der Gruppenphase gegen Kanada chancenlos sein sollte. Kann man sich da wirklich ärgern, wenn der Gegner hinter Connor McDavid und Nathan MacKinnon Sidney Crosby als Drittlinien-Center aufstellen kann?

Eismeister Zaugg
Von Salt Lake 2002 nach Mailand 2026 – das neue Selbstverständnis unseres Hockeys

Vielleicht, aber definitiv nicht zu lange. Stattdessen gilt es, jedes technische Schmankerl, jede Direktabnahme und jeden fairen Check zu geniessen. Wenn man den slowakischen Auftaktsieg und Italiens aufmüpfiges Spiel gegen Schweden als Massstab nimmt, dann steht uns ein wahres Hockeyfest bevor.

