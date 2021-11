WM-Qualifikation: Die Schweiz gegen Bulgarien im Liveticker

Liveticker

Mit Shaqiri, Okafor und Gavranovic: So will Yakin die Bulgaren knacken

Murat Yakin nimmt für das letzte Spiel in der WM-Qualifikation gegen Bulgarien drei Wechsel vor im Vergleich zum 1:1 vom letzten Freitag in Italien. Für den gesperrten Manuel Akanji rückt Fabian Frei in die Innenverteidigung. Kevin Mbabu ersetzt den verletzten Ricardo Rodriguez als Aussenverteidiger, und Mario Gavranovic kommt als Mittelstürmer zum Einsatz. Noah Okafor spielt als Flügel und verdrängt Renato Steffen auf die Ersatzbank.

Tor: Yann Sommer

Verteidigung: Kevin Mbabu, Fabian Schär, Fabian Frei, Silvan Widmer

Mittelfeld: Denis Zakaria, Remo Freuer, Noah Okafor, Xherdan Shaqiri, Ruben Vargas

Sturm: Mario Gavranovic​