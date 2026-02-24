Liveticker
Gibt es wie im Hinspiel ein Torspektakel? Brügge will in Madrid die Überraschung schaffen
- Inter Mailand muss am Dienstag in der Champions League gegen Bodö/Glimt mindestens zwei Tore schiessen, um nicht bereits nach den Playoffs die Segel zu streichen.
- Der letztjährige Finalist mit den Schweizer Teamstützen Yann Sommer und Manuel Akanji handelte sich die Hypothek im Hinspiel im Hohen Norden Norwegens ein, das er überraschend mit 1:3 verlor.
- Wenig Spannung dürfte in den ebenfalls um 21.00 Uhr startenden anderen Partien aufkommen. Bayer Leverkusen geht vor Heimpublikum mit einem Zwei-Tore-Polster in die Begegnung mit Olympiakos Piräus, Newcastle Uniteds Weiterkommen ist nach dem 6:1-Hinspielsieg bei Karabach Agdam nur noch Formsache.
- Bereits um 18.45 Uhr geht es in der spanischen Hauptstadt heiss zu und her. Atlético Madrid und Brügge duellieren sich nach dem 3:3 am letzten Mittwoch um einen Platz in den Achtelfinals. (riz/sda)