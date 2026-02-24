wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Champions League: Atlético Madrid gegen Brügge live im Ticker

Liveticker

Gibt es wie im Hinspiel ein Torspektakel? Brügge will in Madrid die Überraschung schaffen

24.02.2026, 17:4524.02.2026, 18:42
  • Inter Mailand muss am Dienstag in der Champions League gegen Bodö/Glimt mindestens zwei Tore schiessen, um nicht bereits nach den Playoffs die Segel zu streichen.
  • Der letztjährige Finalist mit den Schweizer Teamstützen Yann Sommer und Manuel Akanji handelte sich die Hypothek im Hinspiel im Hohen Norden Norwegens ein, das er überraschend mit 1:3 verlor.
  • Wenig Spannung dürfte in den ebenfalls um 21.00 Uhr startenden anderen Partien aufkommen. Bayer Leverkusen geht vor Heimpublikum mit einem Zwei-Tore-Polster in die Begegnung mit Olympiakos Piräus, Newcastle Uniteds Weiterkommen ist nach dem 6:1-Hinspielsieg bei Karabach Agdam nur noch Formsache.
  • Bereits um 18.45 Uhr geht es in der spanischen Hauptstadt heiss zu und her. Atlético Madrid und Brügge duellieren sich nach dem 3:3 am letzten Mittwoch um einen Platz in den Achtelfinals. (riz/sda)
Analyse
So verliert Lichtsteiner die Kabine beim FC Basel
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
11 Jahre später: Floyd Mayweather und Manny Pacquiao kämpfen noch einmal gegeneinander
Vor elf Jahren hat der Kampf der Superstars Rekordsummen eingespielt. Nun soll es einen Rückkampf geben.
Die alternden Box-Legenden Floyd Mayweather und Manny Pacquiao wollen es elf Jahre nach ihrem Mega-Fight von 2015 noch einmal miteinander aufnehmen. Der Streaming-Dienst Netflix kündigte am Montag die Übertragung des spektakulären Kampfes aus dem Sphere in Las Vegas für den 19. September an.
Zur Story