Der Super-G der Damen in Val d'Isère im Liveticker und Stream

Bei Basel ausgemustert, bei GC durchgestartet: Die Geschichte von Torjäger Kaly Sène

Bei den Grasshoppers darf Stürmer Kaly Sène endlich wieder das, was er beim FC Basel nicht durfte und was er für sein Wohlbefinden am meisten braucht: Spielen. Ein Porträt eines ungewöhnlichen Kickers, der keinen Fussball am TV schaut, zwei Mütter hat und zur Not Tierarzt geworden wäre.

Fallrückzieher sind für Kaly Sène das «Normalste von der Welt». Schon als Kind übt er sich in dieser spektakulären Schusstechnik. Auch auf dem Teer der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Nachdem der heute 20-Jährige vor zwei Wochen bei seinem Hattrick gegen St. Gallen per Seitfallzieher zum 2:0 trifft, bekommt er wegen der Schönheit des Tores unzählige Gratulations-Nachrichten geschickt. Doch Sène sagt trocken: «Von meinen Freunden war keiner überrascht.»