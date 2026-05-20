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Aston Villa mit erster Topchance – Freiburgs Atubolo rettet Manzambi und Co.

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Der SC Freiburg steht am Ende einer denkwürdigen Saison und kann diese mit dem Titel in der Europa League perfekt vollenden. Der Bundesligist tritt am Mittwoch in Istanbul im Final gegen Aston Villa als Aussenseiter an. Bei den Freiburgern gehört der 20-jährige Schweizer Internationale Johan Manzambi zu den Schlüsselspielern, mit Bruno Ogbus figuriert ein weiterer Schweizer im Kader der Breisgauer.

Das Finalspiel wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Hier kannst du dieses im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen. (nih/sda)