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WM live im SRF Stream und im Ticker: Gastgeber USA trifft auf Australien

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Der Sieger ist schon weiter: Socceroos treffen auf WM-Gastgeber USA

19.06.2026, 19:32

Die Türkei steht an der Fussball-WM im zweiten Gruppenspiel bereits unter Druck. Die da und dort als gefährlicher Aussenseiter gehandelte Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella trifft in der Nacht auf Samstag (5 Uhr) auf Paraguay und darf sich nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Australien keinen zweiten Aussetzer leisten, um die Chance zu wahren, über die Gruppenphase hinaus im Turnier zu bleiben.

Zuvor peilt Co-Gastgeber USA gegen Australien (21 Uhr) den zweiten Sieg und das vorzeitige Ticket für die Sechzehntelfinals an.

Die weiteren Partien des Tages sind Schottland – Marokko (Mitternacht) und Brasilien – Haiti (2.30 Uhr).

(ram/sda)

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