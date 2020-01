Federer schlägt Sandgren nach Mega-Wende und 7 abgewehrten Matchbällen in 5 Sätzen

watson-User über Schuljahr mit Kobe Bryant: «Er hatte ein Ziel, dem er alles unterordnete»

Der Unfalltod von Basketball-Ikone Kobe Bryant beschäftigt Menschen auf der ganzen Welt. Besonders jene, die ihn persönlich kannten und schätzten, trauern um den 41-jährigen Amerikaner.

Als am Sonntagabend die Nachricht vom Tod Kobe Bryants bei einem Helikopterabsturz in Kalifornien die Runde macht, meldet sich auch watson-User zico77 in der Kommentarspalte. Er trauert wohl noch mehr als andere Fans der Legende der Los Angeles Lakers: Er kannte den Basketball-Champ persönlich.

Da Kobe Bryant, dessen Vater bereits Basketballprofi war, in Italien aufwuchs, liegt der Gedanke an eine gemeinsame Schulzeit in unserem südlichen Nachbarland nahe. Doch falsch gedacht: Patrick Fasel …