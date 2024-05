Liveticker

Ein Sieg zum WM-Auftakt ist Pflicht – die Schweizer Hockey-Nati trifft auf Norwegen

Dank NHL-Profis wie Roman Josi, Nico Hischier oder Nino Niederreiter verfügt die Schweiz über eines der besten Kader an der diesjährigen Eishockey-WM und gilt einmal mehr zu den Titelkandidaten. Eismeister Zaugg sieht die Chancen auf einen Triumph gar so gut wie lange nicht. Und auch die Mischung aus Wasserverdrängung und Erfahrung stimmt bei den Eisgenossen. Doch grau ist alle Theorie, wenn es auf dem Eis zur Sache geht.

Zu oft musste die Schweizer Eishockey-Nati schon feststellen, dass es nichts bedeuten muss, auf dem Papier als Favorit zu gelten. So zuletzt im Vorjahr, als im Viertelfinal gegen Deutschland Endstation war. Wie die Schweiz bei der WM 2024 in Tschechien abschneidet, erfahren wir spätestens am 28. Mai, wenn der Final stattfindet.

Nun gilt es aber erst einmal, gut ins Turnier zu starten. Zum Auftakt am heutigen Freitag bekommt es die Schweiz um 16.20 Uhr mit Norwegen zu tun. Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine Enttäuschung für das Team von Patrick Fischer.

Das Spiel verfolgst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF.